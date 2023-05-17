Soya üreticilerine tohum desteği

Samsun'da soya üreticilerine 34 bin 800 kilo soya tohumu ve 348 kilo inokulant desteği verilmeye başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nce desteklenen “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi” kapsamında Samsun'da yürütülen “Soya Tarımında Sürdürülebilirlik Projesi”; Terme, Çarşamba, Tekkeköy, Salıpazarı, Alaçam ilçelerinde 2023 yılında uygulanacak. Bu çerçevede 34 bin 800 kg arısoy çeşidi soya tohumu ve 348 kg inokulant desteği sağlanacak. 3 bin 480 dekar alanda ekilecek olan soya tohumunun bütçesi 1 milyon 44 bin TL, inokulant bütçesi ise 18 bin 270 TL.

“Soya Tarımında Sürdürebilirlik Projesi” kapsamında Terme ilçesinde gerçekleştirilen soya tohumu dağıtımı programında konuşan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Samsun'da işlenen tarım alanı 378 bin 470 hektar ile Türkiye'nin yüzde 1,6'sına sahiptir. Samsun'un 972 bin 459 hektar yüzölçümünün yüzde 39'u işlenen tarım alanı oluşturmakta olup, ülkemizde 16. sırada bulunmaktadır. Ülkemizde soyada 380 bin dekar alanda 155 bin ton üretim bulunmaktadır. İl genelinde 2022 yılında 20 bin 472 dekar alanda 6 bin 942 ton üretim ile ilimiz soya üretiminde yüzde 4,48 paya sahip olup 5. sırada yer almaktadır. İlimizde ise 13 bin dekar ekili alan ile Terme ilçesi ilk sırayı almaktadır. ÇKS'ye kayıtlı 70 bin 888 çiftçimiz bulunmakla birlikte, 2 milyon 644 bin 300 dekar arazi kayıt altına alınmış olup, ekili arazimizin yüzde 70'ine tekabül etmektedir. Bu kapsamda; 2021 yılında 343 milyon TL ve 2022 yılına ait 186 milyon TL tarımsal destekleme ödemesi yapılmış ve desteklemeler devam etmektedir. 2002 yılından bu güne yaklaşık toplam 3,17 milyar TL destek ödemesi yapılmıştır. Soyada ise rakam olarak 374 kişiye 14 bin 518 dekar alan için 2 milyon 589 bin 134 TL destek ödemesi yapılmıştır” dedi.

Sağlam, şu bilgileri verdi:

“Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen ürünler arasında yer alan soyada, 2022 yılı üretimi 146 TL/da mazot gübre ödemesi, 60 kr/kg fark ödemesi (60 kr/da 350 kg/da= 210 TL) ve 45 TL/da sertifikalı tohumluk desteği olmakla beraber dekara toplam 401 TL bakanlığımızca destek sağlanmaktadır. 2020 yılından itibaren Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi ile başlayan bu çalışma ile yağlı tohumlu bitkiler ve hububat öncelikli olmak üzere üretimin desteklenmesinde çeltik, soya ve ayçiçeği için tohumluk desteği yapılmaktadır. 2020 yılında 3 bin dekar alanı kapsayacak şekilde 300 bin TL ve 2021 yılında 2 bin dekar alanda ek üretim amacıyla 266 bin TL değerinde soya tohumluk projeleri gerçekleştirilmiştir. 2022 yılında ise soyada ‘Kullan Aşını Al Baklanı Projesi' ile toplam 350 kg inokulant (soya aşısı ) temini sağlanmıştır. Üretim sezonu boyunca ekim alanları takibi yapılarak eğitim yayım çalışmalarına da ağırlık verilerek, soya üretiminin ilimizde, dolayısıyla ülkemizde artırılması hedeflenmektedir.”

Programa; Terme Kaymakamı Metin Maytalman, şube müdürleri, teknik personel ve çiftçiler katıldı.