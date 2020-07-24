İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sözleşmeli Tarım Tanıtım Toplantısı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde ’Sözleşmeli Tarım Tanıtım Toplantısı’ düzenlendi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 'Sözleşmeli Tarım Tanıtım Toplantısı' düzenlendi.


Çarşamba Şeker Fabrikasında basına kapalı yapılan toplantı Vali Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türkşeker Genel Müdürü Mücahit Alkan ve ziraat odası başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.


Toplantıda, pandemi sürecinde sağlık ile birlikte tarım sektörünün de kıymetinin daha iyi anlaşıldığını belirten Vali Dağlı, Türkşeker'in uyguladığı Sözleşmeli Tarım Projesi'ni, çiftçileri fiyat dalgalanması ve faizden koruduğu için önemsediklerini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.