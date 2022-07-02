Spor merkezini soyan hırsızın rahatlığı kamerada

Samsun'da geceleyin spor merkezine girerek yaklaşık 2 saat içeride kalan hırsızın rahatlığı güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi ise 32 bin 500 lira para, 82 bin lira değerinde 2'si altın kaplama 3 adet saat, yüzük, gümüş tespih ve giyim eşyası ile 3 adet laptop çalan hırsızın ifadesi alınıp serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Olay, Samsun'un Adalet Mahallesi'nde bulunan Osman Temel'e ait Olimpia Spor Merkezi'nde 23 Haziran gecesi saat 03.00 sıralarında meydana geldi. R.K. adlı hırsız spor merkezinin penceresine tırmanarak camı açıp içeri girdi. Spor merkezinin 3 katını da dolaşan hırsız kilitli bazı odaların kapıların kilitlerini levye ile zorlayıp açtı. Çelik kasayı da açan hırsız kasanın içinden 32 bin 500 lira para, 82 bin lira değerinde 2'si altın kaplama 3 adet saat, yüzük, gümüş tespih ve giyim eşyası ile 3 adet laptop bilgisayarı çaldı. Hırsız ayrıca yaklaşık 2 saat içeride kaldığı iş yerinin kafe kısmında kendine yiyecek ve içecek alıp keyif yaptı.

Olay anı kamerada

Hırsızın elinde fener, sırtında çaldıklarını koyduğu sırt çantası ile iş yerinin içinde dolaşması, kafeden yiyecek ve içecek alması ve rahat hareketleri güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı

Olay olduğunda yurt dışında bulunan iş yeri sahibi Osman Temel, Türkiye'ye dönünce soluğu polis merkezinde aldı ve hırsızdan şikayetçi olup yakalanmasına istedi. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan zanlı R.K., Gazi Polis Merkezi'ne teslim edildi. Suçunu itiraf ettiği öğrenilen R.K., polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.

“Adalet istiyoruz"

Hırsızın polis merkezinden serbest kalması üzerine iş yeri sahibi Osman Temel olaya tepki göstererek adalet istediğini söyledi. Osman Temel, "Hırsız gece yarısı ofisimin kapısını kırıp kasamı açarak içerideki bir miktar para, altın saatler ve salona ait içinde müşteri bilgilerinin bulunduğu 3 adet laptopu çaldı. Ardından birkaç gün sonra polis onu yakaladı. Karakoldan ifadesi alınarak serbest bırakılmış. Bu nasıl bir şey, adaleti nasıl bulacağız, benim mağduriyetim nasıl karşılanacak? Aldığımız duyumlara göre çaldığı bilgisayarlardan birini uyuşturucu karşılığında veren hırsız, bugün elini kolunu sallayarak sokaklarda geziyor. Bu kişinin tekrar bir yere girdiğinde neler yapabileceğini siz düşünün" dedi.