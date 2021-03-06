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Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 0 - Adana Demirspor: 2

Spor Toto 1.

Lig'in 25. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'a 2-0 yenildi.



Maçtan dakikalar


12. dakikada Sedat'ın pasında altıpas üzerinde topla buluşan Pa Dibba'nın şutu filelerle buluştu. 0-1


16. dakikada Burak'ın pasında ceza sahası girişinde topla buluşan Dejedje'nin şutu az farkla direğin yanından auta çıktı.


27. dakikada Pa Dibba'nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ezeh'in şutu, defansa çarparak kornere çıktı.


41. dakikada Kaan'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Hasan'ın şutu az farkla sağdan dışarı çıktı.


65. dakikada Oğuz'un sağdan kestiği ortada Erkam'ın şutu az farkla üstten auta çıktı.


78. dakikada Kerem'in sağdan kullandığı serbest vuruş kimseye çarpmadan kaleye yöneldi. Kaleciyi şaşırtan top az farkla auta çıktı.


80. dakikada Samsunsporlu futbolcuların el tartışması yaptığı sırada defansın arkasına atılan ara pasına hareketlenen Emircan'ın şutu filelere gitti. 0-2


84. dakikada Caner'in ortasında 6 pasın üstünde topla buluşan Nadir'in şutunu kaleci Zubas kurtardı.



Stat: 19 Mayıs


Hakemler: Koray Gençerler, Cem Özbay, Ali Can Alp


Samsunspor: Nurullah Aslan, Erkam Reşmen, Kevin Boli, Yalçın Kılınç (Couruer dk. 46), Kerem Can Akyüz, Oğuz Gürbulak (Hamroun dk. 66), Brice Dje Dje, Guido Koçer (Caner dk. 46), Gökhan Karadeniz (Gökhan Alsan dk. 77), Burak Çalık (İlyas dk. 60), Nadir Çiftçi


Yedekler: Furkan, Veli, Yunus, Ali


Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam


Adana Demirspor: Emiljus Zubas, Okan Alkan, Tayyib Sanuç, Joher Rassoul, Kaan Kanak, Gökhan İnler, Sinan Kurt (Traore dk. 71) , Hasan Kılıç (Semih dk. 88 ?), Pa dibba (Mehmet Akyüz dk. 88 ?), Sedat Şahintürk (Süleyman dk. 71), Okwuchukwu Ezeh (Emircan dk. 61)


Yedekler: Vedat, Yücel, İzzet, Tolga, Berk


Teknik Direktör: Samet Aybaba


Goller: Pa Dibba (dk. 12), Emircan (dk. 80) (Adana Demirspor)


Sarı kartlar: Gökhan Karadeniz, Gökhan Alsan (Samsunspor), Hasan (Adana Demirspor)

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