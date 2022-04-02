Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 0 - Bandırmaspor: 1

0 kaybetti.
Maçtan dakikalar:
4. dakikada sol çaprazdan kale sahasına giren Yasin Öztekin'in şutunu kaleci Gökhan son anda kornere çeldi.
19. dakikada kendisine gelen geri pası uzaklaştırmaya çalışan kaleci Gökhan'ın topu Tomane'ye çarpıp kaleye yöneldi, Gökhan ikinci bir hamleyle topun gol olmasını önledi.
30. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan düzgün bir şut vuran Keny'nin şutunu kaleci Nurullah uzaklaştırdı.
46. dakikada ceza sahasındaki karambolde topu önünde bulan Osman'ın şutunu defans güçlükle kornere attı.
60. dakikada verkaçlarla ceza sahasına giren Tallo, altı pasın içinden çektiği şutu kaleci Gökhan'ın üstüne nişanladı.
66. dakikada defansın arkasına sarkan Osmajic'in şutu filelerle buluştu. 0-1
70. dakikada serbest vuruştan gelen ortaya iyi yükselen Tomane'nin kafası üst direkte patladı.
90+3. dakikada defansın hatasında kaleciyle karşı karşıya kalan Osmajic'in şutu üstten auta çıktı.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Hüsnü Emre Çelimli, Oğuz Kaan Çalışır
Samsunspor: Nurullah Aslan, Ali Ülgen (Fofana dk. 69), Osman Çetin, Sheldon Bateau, Hüseyin Öztürk, Berk Taşkın (Cihan dk. 79), Hasan Kılıç (Tolcay dk. 84), Joel Kayamba, Junior Tallo, Yasin Öztekin, Antonio Tomane
Yedekler: Aykut, Yunus, Vukan, Alaaddin, Çinari, Ensar, Melih,
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Alpay Koldaş, Allyson Santos, Lokman Gör (Süleyman dk. 84), Caner Cavlun, Remi Mulumba, Levent Ayçiçek (Osmajic dk. 64), Michel Landel, Mehmet Özcan (Kerim dk. 46), Doğan Can Davas (Guido dk. 90 ?), Philippe Keny
Yedekler: Hüseyin, Berke, Akabueze, Beykan
Teknik Sorumlu: Mustafa Gürsel
Goller: Osmajic (dk. 66) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Kayamba, Nurullah, Hasan (Samsunspor), Gökhan, Osmajic, Mulumba (Bandırmaspor)