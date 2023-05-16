İhlas Haber Ajansı

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Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 0 - Bodrumspor: 1

0 mağlup oldu.

Şampiyon Samsunspor bu sonuçla birlikte ligin puan rekorunu kırma şansını kaybetti. Bodrumspor ise play-off içerisinde kalmayı garantiledi.



Maçtan dakikalar


6. dakikada Soner'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Osman'ın şutunu kaleci Sousa kurtardı.


10. dakikada Samet'in pasında topla buluşan Kenan'ın şutu üst direğe çarparak auta çıktı.


31. dakikada defanstan hatasında topu alan Gökdeniz'in şutunda top ağlara ağlarla buluştu. 0-1


48. dakikada Muhammet'in pasında ceza sahasında topla buluşan Tanque'nin şutu direğin yanından dışarı gitti.


65. dakikada Soner'in soldan ortasına iyi dokunamayan Barış Alıcı'nın şutu direğin sağından az farkla auta çıktı.



Stat: 19 Mayıs


Hakemler: Erkan Özdamar, Esat Sancaktar, Mustafa Sönmez


Samsunspor: Jakup Szumski, Zeki Yavru (Celil Yüksel dk. 15), Ait Bennasser, Yusuf Abdioğlu, Yusuf Emre Gültekin, Barış Alıcı (Ahmet Sagat dk. 74), Osman Çelik (Ali Ülgen dk. 46), Soner Aydoğdu (Soner dk. 46),Mücahit Albayrak, Moryke Fofana (Muhammet dk. 46), Douglas Tanque


Yedekler: Aykut, Cihan, Elano, Guel, Polat


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Bodrumspor: Diogo Sousa, Omar Imeri, Süleyman Özdamar, Ali Aytemur, Cenk Şen, Erkan Değişmez (Yekta dk. 88 ?), Musah Muhammed, Samet Yalçın, Kenan Özer (Umar dk. 81), Gökdeniz Bayraktar (Orgil dk. 90+3 ?), Celal Dumanlı (Hakan Özmert dk. 81)


Yedekler: Bahri, Eren, Üzeyir, Burak, Hakan Yeşil, Apti Çayır


Teknik Direktör: İsmet Taşdemir


Gol: Gökdeniz (dk. 31) (Bodrumspor)


Sarı kartlar: Yusuf Abdioğlu, Muhammet, Yusuf Emre (Samsunspor), Süleyman (Bodrumspor)

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