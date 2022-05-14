Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 0 - İstanbulspor: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 37. hafta mücadelesinde Samsunspor, sahasında karşılaştığı İstanbulspor ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
5. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Fofana'nın pasında Polat'ın şutu üstten auta çıktı.
11. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Fofana'nın pasına Tallo'ya çarpan top az farkla auta çıktı.
19. dakikada Samsunspor defansından seken topta ceza sahası dışında topla buluşan Muammer'in şutu üstten auta gitti.
27. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Ali'nin şutunda kaleci Alperen topu kornere çeldi.
45. dakikada sol kanattan Ethemi'nin ortasına vuran İbrahim'in şutu üstten auta çıktı.
60. dakikada sol kanattan yapılan ortada Emir Kaan'ın volesi az farkla üstten auta çıktı.
65. dakikada İstanbulspor'un kullandığı kornerde iyi yükselen Rroca'nın kafa vuruşu direğin solundan az farkla auta çıktı.
86. dakikada Bah'ın ortasına uçan kafa atan Çinari'nin şutu direkten oyun alanına döndü.
90. dakikada 6 pasta oluşan karambolde Bah'ın rövaşata golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Zorbay Küçük, Özgür Ertem, Deniz Caner Özaral
Samsunspor: Alp Tutar, Ali Ülgen, Yunus Emre Çift, Seheldon Bateau, Melih Altıkulaç, Osman Çelik (Alper dk. 87 ?), Muhammet Özbaskıcı (Atakan dk. 87 ?), Polat Yaldır (Çinari dk. 75), Vukan Savicevic (Berk dk. 58), Moryke Fofana, Junior Tallo (Bah dk. 75)
Yedekler: Nurullah, Hüseyin, Soner, Ensar, Semih,
Teknik Sorumlu: Yücel Uyar
İstanbulspor: M. Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Mehmet Yeşil, Emrecan Uzunhan, Muammer Sarıkaya (Okan dk. 90 ?), Emir Kaan Gültekin (Topalli dk. 68), Melih Kabasakal (Ferhat dk. 74), Ali Yaşar, Eduart Rroca (Eslem dk. 68), Valon Ethemi (Abazaj dk. 74), İbrahim Yılmaz
Yedekler: Mücahit, Duhan, Berkay, Yusuf, Kağan,
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Sarı kartlar: Yunus Emre, Savicevic, Sheldon, Melih, Çinari (Samsunspor), Ali Yaşar (İstanbulspor)