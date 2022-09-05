Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 0 - Manisa FK: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 4. haftasında Samsunspor, sahasında Manisa FK'ya 1-0 yenildi.
Maçtan dakikalar
22. dakikada kaleci Ömer topu elinden kaçırınca topu önünde bulan Laura'nın şutunu defans uzaklaştırdı.
38. dakikada Fofana'nın ara pasında ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Boldrin'in şutunu kaleci Ömer uzaklaştırdı.
44. dakikada VAR kararıyla gelen penaltı vuruşunda Boldrin'in kullandığı penaltıyı kaleci Ömer kurtardı.
47. dakikada Manisa'nın kullandığı kornere iyi yükselen Ayberk'in kafa şutunu kaleci Szumski çizgiden kornere çeldi.
54. dakikada Fofana'nın ara pasında ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Laura, meşin yuvarlağı üstten auta attı.
75. dakikada Adem Büyük'ün pasında ceza sahası sağında topla buluşan Diallo'nun şutu direğin sağından auta çıktı.
83. dakikada kalecinin uzun pasında defansın arkasına sarkan Laura'nın şutunu kaleci Ömer kurtardı.
88. dakikada kullanılan kornerde Adem'den seken topu Ayberk tamamlayarak takımını öne geçirdi. 0-1
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Burak Pakkan, Oğuz Terzi, Suat Güz
Samsunspor: Szumski , Zeki Yavru, Alim Öztürk, Yusuf Abdioğlu (Sarp dk. 79.), Mücahit Albayrak, Osman Çelik (Cihan dk. 79), Celil Yüksel (Yusuf Emre dk. 28), Kadeem Harris (Ahmet Sağat dk 58), Fernando Boldrin, Moryke Fofana, Gaetan Laura,
Yedekler: Aykut, Novikovas, Yunus Emre, Soner, Şener, Douglas
Teknik Direktör: Bayram Bektaş
Manisa FK: Ömer Kahveci, Muhammet Taha, Ayberk Karapo, David Domgjoni, Çağrı Giritlioğlu, Burak Altıparmak, Nizamettin Çalışkan, Edgar Prib (Stark dk. 71), Marvin Gapka (Grezda dk. 71), Demba Diallo (Ba 90+4 ?), Batukan Kör (Adem Büyük dk. 58)
Yedekler: Muhammed, Burak Destan, Mert, Fırat, Kadir,
Teknik Direktör: Levent Eriş
Gol: Ayberk (dk. 88) (Manisa FK)
Sarı kartlar: Mücahit, Yusuf Abdioğlu, Osman Çelik, Sarp Ekinci, Yunus Emre, Cihan Kahraman (Samsunspor), Domgjoni, Diallo, Grezda (Manisa FK)