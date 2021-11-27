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Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 1 - Adanaspor: 0

Spor Toto 1.

Lig'de 14. hafta mücadelesinde Samsunspor, sahasında karşılaştığı Adanaspor'u 1-0 yendi.



Maçtan dakikalar


8. dakikada Celil'in kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Tetteh'in kafa vuruşu yandan az farkla auta çıktı.


11. dakikada ceza sahasında topla buluşan Yasin'in pasında uygun durumda bulunan Savicevic'in şutu, savunmaya çarparak kornere çıktı.


20. dakikada sağ kanattan hızla ceza sahasına giren Melih'in şutu az farkla auta çıktı.


33. dakikada ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Savicevic'in sert şutunu savunma son anda uzaklaştırdı.


58. dakikada Cem Özdemir'in ceza sahası dışından şutunu kaleci Nurullah kurtardı.


62. dakikada Soner'in soldan ortasında yarım vole vuran Tomane'nin şutu filelerle buluştu. 1-0


74. dakikada Fofana'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin'in şutunu kaleci Karacic 2 hamlede kontrol etti.


90. dakikada Hasan'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Fofana'nın şutunu kaleci Karacic kornere çeldi.




Stat: 19 Mayıs


Hakemler: Kadir Sağlam, Hüsnü Emre Çelimli, Abdullah Uğur Sarı


Samsunspor: Nurullah Aslan, Ali Ülgen, Osman Çelik, Yunus Emre Çift, Soner Gönül, Cihan Kahraman (Çinari dk. 90 ?), Hasan Kılıç, Vukan Savicevic (Berk dk. 72), Melih Okutan (Fofana dk. 46), Yasin Öztekin (Polat dk. 82), Tomane


Yedekler: Aykut, Hüseyin, Barış, Bah, Alaaddin, Semih


Teknik Direktör: Fuat Çapa


Adanaspor: Karacic, Donkor, Roche, Evren Korkmaz (İbrahim Aksu dk. 90+1 ?), Uğurcan Yazgılı, Celil Yüksel, Thomas Bruns (Kingsley dk. 73), Samuel Tetteh (Cem dk. 46), Samed Ali Kaya, İsmail Erdoğan (Muhammet Ömer dk. 73), Fıratcan Üzüm (Ahmethan dk. 79)


Yedekler: Burak, Harun, Rüştü


Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar


Gol: Tomane (dk. 62) (Samsunspor)


Sarı kartlar: Fofana (Samsunspor), Evren, Samed (Adanaspor)

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