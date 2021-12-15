Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 1 - Boluspor: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 17. haftasında Samsunspor sahasında karşılaştığı Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
14. dakikada Fofana'nın soldan içeri çevirdiği topa Yasin'den önce dokunan Boluspor savunması mutlak golü önledi.
22. dakikada Tomane'nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin'in şutu filelerle buluştu. 1-0
26. dakikada soldan gelişen atakta ceza sahası ön çizgisi üzerinde topa sert vuran Bregu, eşitliği sağladı. 1-1
52. dakikada Yasin pasında kaleyi karşısına alan Yunus Emre'nin şutu az farkla direğin sağından auta çıktı.
54. dakikada Mehmet'in ortasında Kassongo'nun kafa vuruşu direğin yanından dışarı gitti.
77. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına giren Yasin'in şutu üstten auta çıktı.
84. dakikada Polat'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Çinari'nin şutu Selmani'de kaldı.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Kapluhan, Ali Can Alp
Samsunspor: Nurullah Aslan, Ali Ülgen (Alaaddin dk. 65), Yunus Emre Çift, Osman Çelik, Soner Gönül, Hasan Kılıç (Çinari dk. 81 ?), Cihan Kahraman, Vukan Savicevic (Berk dk. 56), Moryke Fofana (Melih Okutan dk. 56), Yasin Öztekin (Polat dk. 81 ?), Tomane
Yedekler: Aykut, Hüseyin, Barış, Bah, Melih Altıkulaç,
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Boluspor: Selmani, Ali Keten, Emin Bayram, Fethi Özer, Mehmet Çınar, Hakan Bilgiç (Novak dk. 75), Abdurrahman Canlı, Berk Yıldız, Bertu Özyürek, Dejvi Bregu (Arda Köksal dk. 46), Kassongo
Yedekler: Ömer, Abdoulaye, Arda Hilmi, Atamer, Talha, Ensar, Diyar, Erkam
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
Goller: Yasin (dk. 22) (Samsunspor), Bregu (dk. 26) (Boluspor)
Kırmızı kart: Yunus Emre Çift (dk. 60) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Cihan, Yunus, Berk (Samsunspor), Abdurrahman, Ali Keten, Mehmet Çınar, Bertu (Boluspor)