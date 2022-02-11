Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 1 - Bursaspor: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 24. hafta maçında Samsunspor sahasında karşılaştığı Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
16. dakikada Tomane'nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Hasan'ın şutu üstten auta çıktı.
20. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Pedro'nun şutu Samsunspor defansı son anda önledi.
33. dakikada Fofana'nın yerden ortasında uygun durumdaki Hasan'ın şutu üstten auta gitti.
38. dakikada Fofana'nın ceza sahası dışından vuruşu kaleci Erhan'dan dönerken, topu önünde bulan Yasin'in şutu auta çıktı.
41. dakikada Soner'in ortasına arka direkte sert vuran Yasin'in şutu kaleci Erhan'dan döndü, dönen topu önünde bulan Tomane takımını 1-0 öne geçirdi. 1-0
54. dakikada Samsunspor kale sahasında yaşanan kargaşayı iyi değerlendiren Pedro'nun şutu ağır ağır filelere gitti. 1-1
64. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına yönelen Fofana'nın şutu üstten auta çıktı.
75. dakikada Hasan'ın kaleye giden şutunu defans uzaklaştırdı. Devam eden pozisyonda Savicevic'in şutu az farkla auta çıktı.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Yiğit Arslan, Mehmet Ali Akkor, Anıl Usta
Samsunspor: Nurullah Aslan, Alaaddin Okumuş (Ali Ülgen dk. 71), Yunus Emre Çift, Sheldon Bateau, Soner Gönül, Osman Çelik (Cihan dk. 71), Hasan Kılıç (Berk dk. 82), Vukan Savicevic (Kayamba dk. 82), Moryke Fofana, Yasin Öztekin (Ensar dk. 87 ?), Tomane
Yedekler: Aykut, Talha, Tolcay, Melih, Ali Kılıç
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Bursaspor: Erhan Erentürk, Mert Yılmaz, Nicolas Zalazar, Furkan Ünver, Onur Atasayar, Burak Altıparmak, Hasan Ayaroğlu (Enver dk. 46), Joao Pedro (Bifuma dk. 88 ?), İsmail Yüksek, Mehmet Uğurlu (Ofosu dk. 65), Namık Alasgarov (Tuğbey dk. 82)
Yedekler: Canberk, Kerem, Uğur, Vefa, Yusuf, Bilal
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Goller: Tomane (dk. 41) (Samsunspor), Pedro (dk.54) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Savicevic, Yunus (Samsunspor), Furkan, Onur (Bursaspor)