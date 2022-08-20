İhlas Haber Ajansı

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Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 1 - Eyüpspor: 1

1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


10. dakikada Pa Dibba'nın pasında kaleyi cepheden gören İbrahim Akdağ'ın şutu üstten az farkla auta çıktı.


20. dakikada Murat'ın pasında kale sahasında topla buluşan Eze, meşin yuvarlağı uzak köşeye yuvarladı. 0-1


28. dakikada Osman'ın ceza sahası dışından vurduğu sert şutu kaleci Harun parmaklarının ucuyla çeldi, dönen topta Harris'in kaleye giden şutunu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.


32. dakikada Boldrin'in kullandığı kornerde topu önünde bulan Laura, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-1


47. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Boldrin'in şutu yandan auta çıktı.


57. dakikada İbrahim'in kullandığı topta meşin yuvarlak filelere gitti, hakem pozisyonda Szumski'ye faul yapıldığını tespit etti.


59. dakikada Celil'in 30 metre uzaklıktan vurduğu şutta, top üst direkten oyun alanına geri döndü.


68. dakikada defansa yaptığı baskıda topu kapan Osman'ın ceza sahsından vurduğu şut direğin yanından auta çıktı.


88. dakikada Mücahit, sol kanattan ortasına kayarak vuran Ahmet'in şutu direğin sağından auta çıktı.



Stat: 19 Mayıs


Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Anıl Usta, Mehmet Akıncık


Samsunspor: Szumski, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Yusuf Abdioğlu, Mücahit Albayrak, Osman Çelik (Hasan dk. 70), Celil Yüksel (Ali Ülgen dk. 75), Kadeem Harris, Fernando Boldrin (Yusuf Emre dk. 70), Moryke Fofana (Novikovas dk. 90 ?), Gaetan Laura (Ahmet Sagat dk. 75)


Yedekler: Aykut, Muhammet, Yunus Emre, Sarp, Soner


Teknik Direktör: Bayram Bektaş


Eyüpspor: Harun Tekin, Murat Uçar, Alpaslan Öztürk, Uğur Demirok, Berkan Emir, Stephane Badji (Bekir dk. 90+3 ?), İbrahim Akdağ (Ahmed Ildız dk. 70), Sinan Kurt, Pa Dibba (Umut dk. 82 ?), Okwuchukwu Ezeh (Ahmet Yazar dk. 71), Emeka Eze


Yedekler: Cengiz, Erdem, Claro, Arda, Can, Ahmet Özkaya


Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez


Goller: Laura (dk. 32) (Samsunspor), Eze (dk. 20) (Eyüpspor)


Sarı kartlar: Hasan (Samsunspor) İbrahim Akdağ, Uğur Demirok (Eyüpspor)

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