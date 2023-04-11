Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 1 - Tuzlaspor: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 32. haftasında Samsunspor sahasında karşılaştığı Tuzlaspor'u 1-0 yendi. Samsunspor, 2 haftasını hükmen galip geçeceği ligde kalan 3 maçtan 1'ini yenerse diğer sonuçlara bakmadan Süper Lig'e çıkmayı garantileyecek.
Maçtan dakikalar
2. dakikada Fofana'nın ceza sahasına taşıdığı topta Awuku topu kendi filelerine yolladı. 1-0
10. dakikada kaleci Szumski'yi önde gören Tuzlasporlu Iseka'nın şutu direğin üstünden auta gitti.
38. dakikada Tanque'nin korner atışı sonrası attığı kafa golü VAR'dan iptal edildi.
53. dakikada Celil'in ortasına iyi yükselen Tanque'nin kafa şutunu kaleci Kurtuluş güçlükle kornere çeldi.
67. dakikada Yahaya'nın sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutu Alim Öztürk son anda kafasıyla kornere çeldi.
90. dakikada Samsunspor kale sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Rotman'ın şutunu kaleci Szumski güçlükle kontrol etti.
90+9. dakikada ceza sahasında yaşanan karambole topu önünde bulan Adeniyi'nin golü VAR kararı ile iptal edildi.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emir Eray Eyisoy, Yusuf Susuz
Samsunspor: Jakup Szumski, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Yunus Emre Çift, Kadeem Harris, Mücahit Albayrak, Celil Yüksel (Soner Aydoğdu dk. 86 ?), Osman Çelik (Ali Kaan dk. 46), Yusuf Emre Gültekin (Bennasser dk. 66), Douglas Tanque (Tomane dk. 66), Moryke Fofana (Laura dk. 76)
Yedekler: Aykut, Soner Gönül, Emre Demir, Ahmet, Polat
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Tuzlaspor: Kurtuluş Yurt, Ogün Bayrak, Gökhan Akkan, Philip Awuku, Mehmet Coşkun, Erol Akdağ, Rajko Rotman, Ozan Papaker (Bilal dk. 46), Muhammed Demirci (Bünyamin dk. 76), Mehmet Taş (Yahaya dk. 66), Leya Iseka (Adeniyi dk. 76)
Yedekler: Emre, Emircan, Halef, Muhammed Bayır, Erdinç, Imbula
Teknik Sorumlu: Kemal Tavacı
Gol: Awuku (dk. 2 k.k.) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Harris, Yunus Emre (Samsunspor), Mehmet Coşkun, Rotman (Tuzlaspor)