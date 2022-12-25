Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 2 - Adanaspor: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 18. hafta mücadelesinde Samsunspor sahasında karşılaştığı Adanaspor'u 2-1 yendi.
Maçtan dakikalar
3. dakikada Adanaspor yarı sahasından verilen ara pasına iyi hareketlenen Tetteh'in şutunu kaleci Szumski parmaklarının ucuyla taca çeldi.
9. dakikada Yunus Emre'nin defanstan verdiği ara pasında Soner'in şutu direğin solundan auta çıktı.
11. dakikada Ali Kaan'ın sağdan yaptığı ortaya iyi hareketlenen Laura, 6 pas üzerinden meşin yuvarlığı filelere yolladı. 1-0
20. dakikada Zeki'nin ceza sahasına indirdiği topta kaleciyle karşı karşıya kalan Tanque'nin şutu üstten auta çıktı.
56. dakikada Zeki'nin ortasına iyi yükselen Tanque'nin kafa şutu üstten auta çıktı.
62. dakikada Adanaspor'un soldan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topla buluşan Roche'nin şutu üstten auta çıktı.
64. dakikada sağdan gelen ortaya iyi yükselen Jallow'un kafa vuruşu filelerle buluştu. Hakem, VAR kontrolü sonrası golü iptal etti.
74. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına giren Laura'nın topunu Cihan filelere yolladı. 2-0
87. dakikada Leya'nın köşeye giden şutunu kaleci Szumski güçlükle kornere çeldi.
90+8. dakikada direkten dönen topta Ahmethan Köse, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Oğuz Kaan Çalışır, Bersan Duran
Samsunspor: Jakup Szumski, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Yunus Emre Çift, Soner Gönül, Osman Çelik, Yusuf Emre Gültekin (Polat dk. 86 ?), Ali Kaan Güneren (Fofana dk. 74) , Celil Yüksel (Cihan dk. 58), Gaetan Laura, Douglas Tanque (Ahmet Sağat dk. 58)
Yedekler: Aykut, Ali Taha, Yusuf Abdioğlu, Bedirhan, Şener, Enes
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Adanaspor: Ahmet Kıvanç, Ferhat Katiopoğlu, Yiğithan Güveli, Yohan Roche, Emre Kaplan (Hüseyin dk. 80), Hakan Yeşil, Mehmet Etöz, Burak Çoban (Jallow dk. 63), Pedro Nuno (Ahmethan dk. 74), Samuel Teteh (Özcan dk. 80), Aaron leya Iseka
Yedekler: Enes, Metehan, Sacko, Berkan
Teknik Sorumlu: Kemal Kılıç
Goller: Laura (dk. 11), Cihan (dk. 74) (Samsunspor), Ahmethan (dk. 90+8) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Laura (Samsunspor), Nuno, Mehmet Sefa, Jallow (Adanaspor)