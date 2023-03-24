Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 2 - Altınordu: 0

Lig'in 28. haftasında Samsunspor sahasında karşılaştığı Altınordu'yu 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Maçtan dakikalar

10. dakikada Emirhan'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Erdi'nin kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

34. dakikada Ali Dere'nin soldan ortasında penaltı noktası üzerinden yarım vole vuran Ali Özgün'ün şutunu kaleci Szumski güçlükle çeldi.

39. dakikada ceza sahasının hemen dışında topu önünde bulan Osman Çelik'in şutunu kaleci Ali Emre kurtardı.

68. dakikada Samsunspor penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Tanque, topu ağlara gönderdi. 1-0

74. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına kadar giren Fofana'nın şutunda kaleci Ali Emre topu iki hamlede kontrol etti.

87. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmet Sağat'ın şutu direğin solundan az farkla auta çıktı.

89. dakikada Cihan'ın ara pasını iyi kontrol eden Soner Aydoğdu, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-0

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Arda Kardeşler, Süleyman Özay, Sabri Öğe

Samsunspor: Jakup Szumski, Yunus Emre Çift, Alim Öztürk, Yusuf Abdioğlu (Cihan dk. 61), Kadeem Harris (Ali Ülgen dk. 85 ?), Soner Gönül, Ait Bennasser, Celil Yüksel (Soner Aydoğdu dk. 61), Osman Çelik, Moryke Fofana (Ahmet Sağat dk. 76), Douglas Tanque (Tomane dk. 85 ?)

Yedekler: Aykut, Mücahit, Yusuf Emre, Elano, Polat

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Altınordu: Ali Emre Yanar, Kerim Alıcı (Rıdvan dk. 79), Kürşad Sürmeli (Ahmet Dereli dk. 79), Erdi Dikmen, Ali Dere, Kubilay Aktaş, Şeref Özcan (Metehan Mimaroğlu dk. 62), Metehan Yılmaz (Recep dk. 72), Emirhan Aydoğan, Emircan Gürlük (Ahmet İlhan dk. 46), Ali Özgün

Yedekler: Serhat, Mert, Yusuf, Alperen,

Teknik Direktör: Hasan Özer

Goller: Tangue (dk. 68 pen.), Soner Aydoğdu (dk. 89) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Metehan Yılmaz, Erdi, Emirhan (Altınordu)