Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 2 - Gençlerbirliği: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 8. haftasında Samsunspor, sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi.
Maçtan dakikalar
3. dakikada Novikovas'ın pasında ceza sahsı içinde topla buluşan Tanque'nin şutunu kaleci Übeyd kornere çeldi.
13. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına kadar giren Boldrin'in şutu üstten az farkla auta çıktı.
17. dakikada defansın geri pasında araya giren Douglas Tanque, düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi. 1-0
34. dakikada orta saha çizgisinden ceza sahasına kadar ilerleyen Aksel'in şutu az farkla üstten auta çıktı.
51. dakikada Yusuf'un kullandığı kornere sert vuran Alim'in şutu filelerle buluştu. 2-0
62. dakikada Barış Alıcı'nın pasında ceza sahası yayında topla buluşan Grechyshkin'in şutu az farkla auta gitti.
90. dakikada Soner'in pasında ceza sahasına giren Muhammet Ali Baskıcı'nın şutunu kaleci Übeyd kurtardı.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Hüseyin Aylak, Bersan Duran
Samsunspor: Szumski, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Yusuf Emre Çift, Soner Gönül, Ali Kaan Güneren, Yusuf Emre Gültekin, Harris (Muhammet dk. 88 ?), Boldrin (Celil dk. 70), Novikovas (Fofana dk. 74), Douglas Tanque (Ahmet Sağat dk. 88 ?)
Yedekler: Aykut, Ali, Berk, Laura, Şener, Polat
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Metehan Mert, Gökhan Gül, Mert Kula (Muhammed dk. 72), Seyit Ali Kahya, Grechyshkin, Barış Alıcı, Aksel Aktaş (Oleksandr dk. 87 ?), Serdarcan Eralp, Ahmet Tuzcu (Zafer dk. 87 ?), İlker Karakaş (Sam dk. 67)
Yedekler: Ahmet Köyönü, Atalay, Ataberk, Abdullah, Kağan, Hüseyincan
Teknik Direktör: Taşkın Aksoy
Goller: Tanque (dk. 17), Alim (dk. 51) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Yusuf Emre, Ahmet Sağat (Samsunspor), Muhammed (Gençlerbirliği)