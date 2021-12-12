Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 2 - MKE Ankaragücü: 0

Lig'de 16. haftasında Samsunspor sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 2-0'lık skorla yendi.

Maçtan dakikalar

12. dakikada sağ kanattan korneri kullanan Soner'in ortasında topu önünde bulan Soner'in şutu kaleci Bahadır'da kaldı.

17. dakikada sağdan Murat'ın ortasında kafayı vuran Owusu'nun şutunu kaleci Nurullah iki hamlede parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

19. dakikada ara pasına hareketlenen Tomane, defansın da hatasıyla kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak kaleci Bahadır topa son anda dokundu ve mutlak golü önledi.

55. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına yönelen Yasin'in şutu az farkla direğin sağından auta çıktı.

62. dakikada defanstan seken topta meşin yuvarlağa sert vuran Savicevic'in şutu az farkla kornere çıktı.

71. dakikada Fofana'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin'in şutu filelerle buluştu. 1-0

87. dakikada kaleci Nurullah'ın hatalı çıkışı sonrası topu önünde bulan Eren Derdiyok'un şutunu defans uzaklaştırdı.

90+5. dakikada Alaaddin'in kullandığı kornerde iyi yükselen Berk, kafa vuruşuyla topu filelere yolladı. 2-0

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Baran Eraslan, Kemal Elmas

Samsunspor: Nurullah Aslan, Alaaddin Okumuş, Yunus Emre Çift, Osman Çelik, Soner Gönül, Hasan Kılıç, Cihan Kahraman, Vukan Savicevic (Berk dk. 76), Polat Yaldır (Fofana dk. 57), Yasin Öztekin (Melih Okutan dk. 81), Tomane

Yedekler: Aykut, Ali Ülgen, Hüseyin, Barış, Çinari, Semih Altıkulaç, Ali Kılıç

Teknik Direktör: Fuat Çapa

MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Mehmet Uçar, Yusuf Abdioğlu, Erdi Dikmen, Tiago Pinto, Abdullah Durak, Ariyibi, İshak Çakmak (Eren dk. 75), Zahid, Owusu, Cem Ekinci (Nadir dk. 63)

Yedekler: Akın, Şahverdi, Yasin, Alperen, Ulaş, Atakan, Sinan, Arif Emre

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Goller: Yasin (dk. 71), Berk (dk. 90+5) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Yasin, Fofana (Samsunspor), Abdullah, Owusu, Mehmet Uçar (MKE Ankaragücü)