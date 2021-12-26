Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 2 - Tuzlaspor: 2

Spor Toto 1.
Lig'in 19. haftasında Samsunspor sahasında karşılaştığı Tuzlaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
4. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına giren Fofana'nın içeri çevirdiği topa düzgün vuran Yasin'in şutu ağlarla buluştu. 1-0
30. dakikada Ali Ülgen'in kafa pasında topa vuran Cihan'ın şutu direğin üstünden auta çıktı.
43. dakikada Safa'nın kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen İsmail'in kafa vuruşu skoru dengeledi. 1-1
56. dakikada Alaaddin'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Tomane'nin şutu kaleci Mikulic'de kaldı.
64. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Yasin Öztekin'in şutu direkten auta çıktı.
74. dakikada Ahmet Yazar'ın pasında kaleyi cepheden gören Rotman'ın şutu az farkla üstten auta çıktı.
80. dakikada Fofana'nın ortasına 6 pas üzerinde iyi yükselen Tomane'nin kafası direkten auta çıktı.
84. dakikada Cihan'ın kollandığı kornerde Yasin'in kafa vuruşu filelerle buluştu. 2-1
85. dakikada santra sonrası hücuma çıkan Tuzlaspor'da sağdan gelen topa iyi yükselen Ahmet Yazar tekrar skoru eşitledi. 2-2
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Erkan Özdamar, Anıl Usta, Suat Güz
Samsunspor: Nurullah Aslan, Ali Ülgen (Melih Okutan), Alaaddin Okumuş, Yunus Emre Çift, Soner Gönül, Berk Taşkın, Hüseyin Öztürk (Semih dk. 62), Cihan Kahraman, Yasin Öztekin, Moryke Fofana, Tomane
Yedekler: Aykut, Muhammet, Emir, Ertekin, Melih Altıkulaç, Atakan, Polat, Ali Kılıç
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Tuzlaspor: Zvonimir Mikulic, Erhan Kartal, İsmail Konuk, Mustafa Can, Veaceslav Posmac, Rajko Rotman, Lamine Diack, Safa Kınalı, Selçuk Albiraz (Ahmet Yazar dk. 62), Jurgen Bardhi, Onat Kutay Kurt
Yedekler: Emre, Muhammed, Rahmi, İbrahim, Umut, Gökhan, Tayfun
Teknik Direktör:
Goller: Yasin (dk. 4 ve 84) (Samsunspor), İsmail (dk. 43), Ahmet Yazar (dk. 85) (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Alaaddin (Samsunspor), Erhan (Tuzlaspor)