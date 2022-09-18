Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 3 - Sakaryaspor: 2

Lig'in 6. haftasında Samsunspor, sahasında ağırladığı Sakaryaspor'u uzatmalarda attığı golle 3-2 yendi.

Maçtan dakikalar

3. dakikada çalımlarla ceza sahası önüne kadar gelen Serkan Odabaşoğlu'nun şutu üstten az farkla auta çıktı

5. dakikada defansın hatasında kaleciyle karşı karşıya kalan Kasongo, kaleci Szumski'yi gecemedi.

16. dakikada kornerde topu önünde bulan Boldrin'in şutunu kaleci Furkan 2 hamlede kontrol edebildi.

35. dakikada Novikovas'ın ortasında Boldrin'in şutunu kaleci Furkan kurtardı.

48. dakikada Zeki'nin çalımlardan sonra yaptığı ortaya iyi vuran Novikovas'ın şutu üstten auta gitti.

62. dakikada Yusuf Abdioğlu'nun ortasına iyi yükselen Douglas, Samsunspor'u öne geçirdi. 1-0

74. dakikada Novikovas'ın pasında Douglas 30 metre mesafeden sert bir şutla kendisinin ve takımının 2. gölünü attı. 2-0

80. dakikada kornere iyi yükselen Kasongo'nun şutu filelerle buluştu. 2-1

89. dakikada Sakaryaspor'un kullandığı kornerde Alim'e çarpan top Samsunspor ağlarına girdi. 2-2

90+3. dakikada Fonana'nın kaleciden dönen şutunu tamamlayan Douglas hem hattrick yaptı hem de takımını öne geçirdi. 3-2

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Turgut Doman, Abdullah Sarı, Ferdi Karadoruk

Samsunspor: Szumski, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Yusuf Abdioğlu, Mücahit Albayrak, Ali Güneren (Muhammet dk. 83), Yusuf Emre, Harris (Fofana dk. 58), Boldrin (Laura dk. 70), Nivikovas (Yunus Emre dk. 83), Ahmet Sağat (Douglas dk. 58x)

Yedekler: Aykut, Ali, Sarp, Soner, Şener

Teknik Sorumlu: Emre Bayraktar

Sakaryaspor: Furkan Köse, İsmail Erdoğan, Donkor, Çağlayan Menderes, Ozan Sol (Burak dk. 61x), Nalepa (Kravets dk. 73), Woolery (Roshi dk. 73), Serkan Odabaşoğlu (Milosevic dk. 61), Hakan Yavuz, Hurşit Taşçı (Emirhan dk. 87 ?), Kassongo

Yedekler: Cihan, Hüsamettin, Berkay, Alihan

Teknik Direktör: İlhan Püren

Goller: Douglas (dk. 62, 74 ve 90+3) (Samsunspor), Kasongo (dk. 80), Alim (dk. 89 k.k.) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Alim (Samsunspor), Çağlayan, Serkan, Donkor, Nalepa (Sakaryaspor)