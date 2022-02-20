Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 5 - Denizlispor: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 26. hafta maçında Samsunspor sahasında karşılaştığı Denizlispor'u 5-0 yendi.
Maçtan dakikalar
2. dakikada ceza sahasındaki kargaşadan faydalanan Tomane, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0
12. dakikada Gökhan Süzen'in pasında ceza sahası dışından topa sert vuran Djedje'nin şutunu kaleci Nurullah son anda kornere çeldi.
24. dakikada defanstan atılan uzun topla kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin'in vuruşu savunmaya da çarparak filelerle buluştu. 2-0
28. dakikada Tallo'nun ortasında arka direkte Fofana topu ağlara yolladı. 3-0
52. dakikada Osman'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin'in şutunu Stackhowiak uzaklaştırdı.
58. dakikada Fofana'nın altıpasa doğru pasında Yasin'in vuruşu ağlara gitti. 4-0
70. dakikada Hasan'ın ara pasında sağ çaprazdan sert bir vuruş yapan Yasin Öztekin hat-trick yaptı. 5-0
80. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına giren Kayamba'nın şutu direğin sağından az farkla auta çıktı.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Hüseyin Göçek, Onur Aktaş, Özcan Sultanoğlu
Samsunspor: Nurullah Aslan, Alaaddin Okumuş, Yunus Emre Çift (Berk dk. 71), Sheldon Bateau, Soner Gönül, Osman Çelik (Recep dk. 74), Hasan Kılıç, Moryke Fofana (Melih dk. 65), Junior Tallo (Tolcay dk. 46), Yasin Öztekinx (Kayamba dk.71), Tomane
Yedekler: Aykut, Ali, Hüseyin, Talha, Polat
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Denizlispor: Stackhowiak, Hakan Çinemre, Muhammet Özkal, Leo (Oğuz dk 62), Gökhan Süzen, Djedje (Darri dk. 71), Muhammed Gönülaçar, Asım Hamzaçebi (Aissati dk. 46), Mustafa Çeçenoğlu, İlhan Depe (Bünyamin dk. 68), Ömer Şişmanoğlu (Bekir dk. 62)
Yedekler: Abdülkadir, Erdal, Ahmet, Muhammed Eren
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Goller: Tomane (dk. 2), Yasin (dk. 24, 58 ve 70), (Fofana dk. 28) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Tomane (Samsunspor), Mustafa, Hakan (Denizlispor)