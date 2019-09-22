Spor ve sağlıklı yaşam için yürüdüler

Samsun'un Atakum ilçesinde Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 'Beraber Yürüyelim' etkinliği gerçekleştirildi.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak başlatılan 'Beraber Yürüyelim' etkinliği Samsun'un Atakum ilçesinde de gerçekleştirildi. Atakum Gençlik Merkezi önünden başlayan yürüyüş, Çobanlı iskelesi önünde son buldu. Yürüyüşe Samsun Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü, Ondokuz Mayıs Üniversite Rektörü Sait Bilgiç, Samsun Üniversitesi Rektörü Mahmut Aydın, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yol boyunca 19 Mayıs İzcilik Kulübü izcileri marşlar söyleyerek yürüyüşe eşlik ettiler.

Yapılan yürüyüşün farkındalık oluşturduğunu ifade eden Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Tüm Türkiye aynı zamanda hareketlilik kapsamında bütün vatandaşlara farkındalık oluştursun, vatandaşlarımız spor yapsın diye yaşamlarıyla alakalı sporu, sağlığı gündeme almak adına Samsun'da bir yürüyüş planladık. 3 yaşından 90 yaşına kadar vatandaşlarla beraber yürüdük. Samsun inanılmaz bir sahil bandının olduğu bir şehirdir. Halkımız sabah akşam yürüyüş yapmaları, sağlıklı kalmaları için 'Egzersiz ilaçtır' sloganı ile vatandaşlarımızı hareketli olmaya, sağlıklı yaşamaya teşvik ettiğini düşünüyorum. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Çobanlı iskelesinde hatıra fotoğrafı çekimi ile yürüyüş son buldu.