İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Spor yaparken hayatını kaybetti

Samsun’da sahilde spor yaparken olduğu yere yığılıp kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da sahilde spor yaparken olduğu yere yığılıp kalan bir kişi hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Halk İskelesi önünde saat 09.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'da av bayi dükkanı sahibi Asım Demir (63) sahilde spor yaparken olduğu yere düştü. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Asım Demir yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Asım Demir'in kalp krizi geçirdiği tahmin edilirken, kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.