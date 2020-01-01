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Sporda İlkadım projesi

Samsun’da ilkokul öğrencileri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün katkılarıyla haftanın üç günü sporla buluşuyor.

Samsun'da ilkokul öğrencileri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla haftanın üç günü sporla buluşuyor. Öğrenciler tarafından yoğun katılım ile gerçekleşen projede milli takımlara sporcu yetiştirmek amaçlanıyor.


Samsun İlkadım İlkokulu tarafından gerçekleştirilen "Sporda İlkadım Projesi" öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleşiyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla gerçekleşen proje haftada 3 gün, 5 farklı branşta gerçekleşiyor. Öğrenciler atletizm sahasında uzman antrenörler tarafından spor yaptırılarak milli sporcu yetiştirilmesi hedefleniyor. Proje hakkında bilgi veren Atletizm Bölge Sorumlusu Orhan Yüzer, "İlkadım İlkokulunun hazırlamış olduğu bir proje. Bu projede saat 10 buçuk ile 12 buçuk arasındaki vakitlerde okuldaki tüm öğrenciler dönüşümlü olarak 5 ayrı branşa yönlendiriliyor. Bunlar atletizm, futbol, eskrim, jimnastik ve karate branşları. Çocuklarımız özellikle fiziksel özelliklerini tespit ettikten sonra hangi branşa yönelme varsa o yönde özel antrenmanlara yönlendireceğiz. Esas amacımız milli takımlara sporcu yetiştirmek. Tabi ki milli sporcu yetiştirmemizin en büyük gayesi uluslararası müsabakalarda Türk bayrağı en üste çıkarmak" dedi.

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