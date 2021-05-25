SSBL Gençbizz Türkiye finalinde

Genç Başarı Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen 'Gençbizz Genç Girişimciler Programı'nda Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi (SSBL) öğrencileri finale kaldı.

SSBL Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Adem Ünlü'nün danışmanı olduğu ve öğrenciler Hiranur Kızılgül (Genel Müdür), Melis Deniz Şahin (Üretim Müdürü), Aynur Çakıroğlu (İnsan Kaynakları Müdürü), Zeynep Yılmaz (Finans Müdürü), Ayşe Kıroğlu (Halkla İlişkiler Müdürü), Sencansın Yiğit (Sosyal Medya ve Tasarım Müdürü), Ömer Furkan Pişirir'in (Pazarlama ve Satış Müdürü) yürüttüğü "Constellation" adlı şirketi, Türkiye'deki seçkin liselerin bulunduğu 250 şirket arasından ilk 20'ye kalarak final aşamasında yarışmaya hak kazandı.

Gençbizz Lise Girişimcilik Programı'nın 16- 18 yaş grubu lise öğrencilerinin, iş dünyası gönüllüleri mentörlüğünde ve öğretmenlerinin rehberliğinde; kendi küçük ölçekli şirketlerini sıfır sermaye ile kurdukları, okul sınırları içerisinde gerçek ürün / hizmet üreterek satış yaptıkları, yönettikleri, ulusal ve uluslararası fuarlara katıldıkları, program sonunda şirketlerinin tasfiye ettikleri yaparak öğrenmeye dayalı bir ekonomik eğitim programı olduğu belirtildi. İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri proje tanıtımı Constellation ekibi olarak sürdürülebilir bir gelecek hayaliyle bu yolda küresel ısınma başta olmak üzere pek çok çevresel sorunu çözmek adına çalışmaya karar verdikleri ve bizi finale çıkartan ürün olan “Breathe”i oluşturdukları öğrenildi. Finale kalan öğrenciler "Dahası sektördeki bu sıçramayla beraber ne yazık ki dünyamızdaki yeşil alanlar yok edilip yerlerine sayısız beton bina inşa edilmiştir. AHBB'ye (Avrupa Hazır Beton Birliği) göre Amerika tek başına yılda 270 milyon m3 beton üretirken Türkiye de 100 milyon m3 ile dünyada en çok beton üreten ilk 20 ülke içerisinde yer alıyor. Dahası inşaatlarda temel malzeme olan çimento fabrikalarının sayısı da oldukça artmıştır. Öyle ki dünyadaki karbondioksit emisyonunun yüzde 6'sına çimento fabrikaları sebep olmaktadır. Kısaca çağımızın en büyük problemi kabul edilen küresel ısınmanın en büyük suçlularından birisi olarak çimento üreticilerini gösterebiliriz. Aynı zamanda gün geçtikçe ormanlık alanlar yanarak kül oluyorlar. Bunun sonucunda yüksek karbondioksit salınımına karşıt oksijen üretimi de yavaşlamış oluyor. Ürünümüz Breathe dünyada gün geçtikçe azalan yeşil alanlara karşın oksijen üretiminin artmasına da yardımcı olacaktır. Çözüm getirdiğimiz bir başka problem ise deprem sonrası binaların dayanıksız olmasından ötürü çökmesidir. 'Breathe', yapısında bulunan canlı bakteriler sayesinde tıpkı insan vücudu gibi aldığı hasarları yenileyip ilk günkü haline getireceğinden binalardaki bakımsızlık ve yıpranmalardan kaynaklanan deprem çöküntülerinin de önüne geçilecektir. Ülkemiz bir afet ülkesidir ve betonlaşma bu özelliğimizi tetikleyen unsurlardan birisidir. Nasa Uzmanı Dr. Timothy Hall da 2017 senesinde 'Türkiye betonlaşma nedeniyle daha çok afet yaşayacak' demiştir. Constellation Gençbizz şirketi olarak ürünümüz olan Breathe ile yapıların daha sürdürülebilir olmasını hedefliyoruz. Üretiminde sağlığa zararı olmayan ve düşük maliyetli ürünlerin kullanılmasından ziyade dayanıklı yapısı ve oksijen üretme özelliğiyle beraber bu sorunu çözmeyi amaçlıyoruz. Yolculuğumuza şirket olarak vizyon ve misyonumuz doğrultusunda sürdürülebilir kalkınma politikalarına hizmet eden bir ürün üretmeyi hedefledik ve bu hedefe en temelden ve etkili şekilde şehirlerin kurulması ve yapılandırılması üzerinde çalışarak ulaşabileceğimize karar vererek başladık. Daha sürdürülebilir şehirler ve daha yaşanabilir yarınlar için çalışmaya koyulduk ve yolculuğumuzu her defasında bir adım ileri taşımayı başararak 250 şirket içerisinden seçilen 20 şirketten biri olduk. Azmimiz, çabalarımız ve küçük bir kıvılcım olarak tutuşan girişimcilik tutkumuz her adımda daha çok harmanlandı ve tıpkı bundan sonra da olacağı gibi hiç sönmedi" dediler.