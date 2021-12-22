İhlas Haber Ajansı

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Stajyer hakim ve savcılarla görevlendirme toplantısı

Samsun Adliyesine atanan stajyer hakim ve savcılara yönelik görevlendirme toplantısı düzenlendi.


26. dönem Samsun Adliyesine atanan hakim ve savcı adayı 20 kişi 2 yıllık staj süreci için görevlere başladı. Stajyer hakim ve savcılar ile tanışma ve görevlendirme toplantısı yapıldı. Başsavcılık toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver, Başsavcı Vekilleri Adem Aldemir ve Selçuk Cebeci ile stajyer hakim ve savcılar katıldı.


Başsavcı Mehmet Sabri Kılıç, stajyer hakim ve savcılara görevlerinde başarılar diledi.

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