İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Su borusu patladı, PTT Başmüdürlüğü önü göle döndü

Samsun’da PTT Başmüdürlüğü’nün önünde bulunan içme suyu hattının patlaması sonucu cadde göle döndü.

Samsun'da PTT Başmüdürlüğü'nün önünde bulunan içme suyu hattının patlaması sonucu cadde göle döndü.


İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Gezi Caddesi üzerindeki içme suyu hattının patlaması sonucu yayalar ve araçlar zor anlar yaşadı. PTT Başmüdürlüğü girişi ve önündeki alanın tamamen sularla kaplanması işe girişleri zorlaştırdı.


Büyükşehir Belediyesi SASKİ ekipleri olaya müdahale etti. Yapılan çalışma sonucu, patlayan su borusu onarıldı ve bölgede biriken su çekildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.