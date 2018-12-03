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Su indirimi "Engelliler Günü"nde karara bağlandı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin’in daha önce açıkladığı; konut ve iş yerlerinde yüzde 15, yüzde 40 ve üzeri seviyede engelli olan vatandaşlara yüzde 50 su indirimi "3 Aralık Dünya Engelliler Günü"nde Samsun Büyükşehir Belediyesi Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Kurulu’ndan geçti.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin'in daha önce açıkladığı; konut ve iş yerlerinde yüzde 15, yüzde 40 ve üzeri seviyede engelli olan vatandaşlara yüzde 50 su indirimi "3 Aralık Dünya Engelliler Günü"nde Samsun Büyükşehir Belediyesi Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Kurulu'ndan geçti.


Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Kurulu, Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Turan Çakır başkanlığında yapıldı. Büyükşehir Belediye Komisyonunda görüşülen SASKİ Genel Kurulu maddeleri; Büyükşehir Belediye Meclisi Salonunda yapılan toplantıda görüşülerek karara bağlandı. Görüşülen gündem maddeleri arasında Samsunluları yakından ilgilendiren; konut ve iş yerlerinde yüzde 15, yüzde 40 ve üzeri seviyede engelli olan vatandaşlara yüzde 50 su indirim maddesi oy birliği ile kabul edildi.


Su indirimi maddesi ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Turan Çakır, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü"nü kutlayarak, anlamlı bir günde engellilere su indirimin meclisten geçmesinin ayrı bir mutluluk olduğunu belirtti. Yüzde 15 su indiriminin de Samsunlulara hayırlı olmasını dileyen Çakır, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü"nü kutladı.


Komisyonda ayrıca; SASKİ 2019 yılı gelir ve gider bütçeleri; gider bütçesi 435 milyon TL, gelir bütçesi ise 435 milyon TL olarak öngörülen gündem maddesi de oy birliği ile meclisten geçti.

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