Su istediği genci sırtından bıçakladı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da bir şahıs su istediği Suriye uyruklu genci sırtından bıçakla ağır yaraladı.

Olay, Samsun'un Canik İlçesi Koçibey Sokak'ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir şahıs evlerinin önünde duran Suriye uyruklu H.A.'dan (24) su istedi. H.A. evinden su getirdikten sonra şahıs henüz belirlenemeyen bir nedenle elindeki bıçakla H.A.'yı sırtından bıçakla yaraladı. Saldırgan şahıs olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan H.A. ise yeğeninin otomobiliyle Gazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.