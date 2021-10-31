Su kanalına girerek menfeze çarpan otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı

İstanbul'dan Samsun'a giderken su kanalına girip kanal içinde 85 metre ilerledikten sonra menfeze çarpan otomobilin sürücüsü, aracın içinde sıkışarak ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Mahmutbeyli mevkiinde Samsun-Ankara karayolunun 23. kilometresinde sabah saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'daki Eminönü PTT Başmüdürlüğü'nde bilgisayar teknikeri olarak görev yapan Huzeyfe Cengizli (31), Samsun'a misafirliğe giden eşini almak için Samsun'a doğru yola çıktı. 1 çocuk babası Huzeyfe Çengizli idaresindeki 34 VF 4302 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki su kanalına girip kanal içinde 85 metre ilerledikten sonra menfeze çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Huzeyfe Cengizli aracın içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan yaralı sürücü, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Huzeyfe Cengizli yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.