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Su pompası hırsızlığı şüphelisi tesisatçıya adli kontrol

Samsun’da bir apartmana ait su pompasını yerinden sökerek çaldığı iddia edilen su tesisatçısı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da bir apartmana ait su pompasını yerinden sökerek çaldığı iddia edilen su tesisatçısı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın ortak kullanım alanında bulunan apartmana ait su pompası çalındı. Olay polise haber verildi. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırmada güvenlik kameraları görüntülerini de inceleyerek hırsızın su pompasını bir araçla götürdüğünü tespit etti. Yapılan araştırmada aracın su tesisatçısı D.A.İ.'ye (40) ait olduğu tespit edildi. Polis tarafından yakalanan D.A.İ. suçunu itiraf etti ve çalıntı su pompasını da teslim etti.


Recep Tokur Polis Merkezine teslim edilen su tesisatçısı, Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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