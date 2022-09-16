İhlas Haber Ajansı

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Su pompasını çalan şüpheli yakalandı

Samsun’un Bafra ilçesinde arazide bulunan sulama dinamosu çalan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde arazide bulunan sulama dinamosu çalan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.



Olay, Gümüşyaprak Mahallesi'nde meydana geldi Edinilen bilgiye göre, Ö.A. arazisinde bulunan 35 bin lira değerinde sulama dinamosunun yerinde olmadığını gördü. Durumu jandarmaya bildirerek şikâyetçi oldu. Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yürütmüş olduğu araştırma sonucunda çalınan su pompası ile birlikte O.A.(32), K.A.(24) ve U.A.(22) şüpheli 3 şahsa ulaştı. Jandarmada suçunu itiraf eden şüpheli şahıslardan K.A. gözaltına alındı.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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