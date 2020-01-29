Su tesisatçısı apartmanın su pompasını çaldı

Samsun'da su tesisatçısı bir apartmana ait su pompasını yerinden sökerek çaldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın ortak kullanım alanında bulunan apartmana ait su pompası çalındı. Olay polise haber verildi. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırmada güvenlik kameraları görüntülerini de inceleyerek hırsızın su pompasını bir araçla götürdüğünü tespit etti. Yapılan araştırmada aracın su tesisatçısı D.A.İ.'ye (40) ait olduğu tespit edildi. Polis tarafından yakalanan D.A.İ. suçunu itiraf etti ve çalıntı su pompasını da teslim etti.

Recep Tokur Polis Merkezine teslim edilen su tesisatçısı D.A.İ., Samsun Adliyesine sevk edildi.