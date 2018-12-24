Su ürünlerinde denetimler sürüyor

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Şubesince gerçekleştirilen ve balık unu yağı fabrikası, işleme ve değerlendirme tesisi, balık nakil vasıtası ve balıkçı barınaklarını kapsayan denetimler devam ediyor. Konu ile ilgili bir açıklama yapan İl Müdürü Nail Kırmacı, “Balık stoklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla İl Müdürlüğümüz Su Ürünleri ve Balıkçılık Şubesi elemanlarınca düzenlenen denetimler sürüyor. Bu kapsamda ilimizde 3 balık unu yağı fabrikası, 1 işleme ve değerlendirme tesisi, 10 nakil vasıtası ve 1 balıkçı barınağında yapılan denetimler sonucunda 4 adet idari para cezası uygulanmıştır. Müdürlüğümüz denizde, yol kontrol noktalarında, su ürünleri perakende satış yerlerinde ve balık hallerinde denetimlerine mesai mefhumu gözetmeksizin devam edecektir” dedi.