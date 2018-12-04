Suat Çakır: “Adım adım şampiyonluğa ilerliyoruz”

Pazar günü deplasmanda 2-1 kazandıkları Utaş Uşakspor maçını değerlendiren Basın Sözcüsü Suat Çakır, “Pazar günü deplasmanda zorlu bir maç oynadık. Her maç olduğu gibi bu maçta da Teknik Direktörümüz Taner Taşkın ve oyuncularımıza güvendik ve deplasmandan 3 puanla dönmesini bildik” dedi.

Şampiyonluğa adım adım ilerlediklerini ifade eden Suat Çakır, “İlk yarının bitimine 2 hafta kaldı. Bu haftalarda içeride Manisaspor ve deplasmanda da Sakaryaspor ile karşılaşacağız. Bu maçları da kazanıp ilk yarıyı lider bitirmek istiyoruz. Teknik Direktörümüz Taner Taşkın'ın sezon başında verdiği puan hedefinin üzerinde ilerliyoruz. Bu doğrultuda devam edip şampiyonluğa adım adım yaklaşırız” diye konuştu.

Hafta sonu kendi evinde karşılaşacakları Manisaspor maçı hakkında konuşan Suat Çakır, “Manisaspor ligin son sırasında olabilir ama çok genç ve koşan oyuncuları var. Rakip takımın son sırada olması maçı alacağız anlamına gelmiyor. Manisaspor maçına da diğer takımlara hazırlandığımız gibi hazırlanıp, ciddi bir şekilde oynayarak sahadan galip ayrılmak istiyoruz” şeklinde konuştu.