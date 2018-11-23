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Suat Çakır: “Hedefimiz 3 puan”

Yılport Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, hafta sonu kendi evlerinde karşılaşacakları Hacettepe maçından 3 puanla ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.


Sarıyer maçında aldıkları beraberliği telafi etmek için hafta sonu kendi evlerinde yapacakları Hacettepe maçından mutlaka 3 puanla ayrılmayı istediklerini belirten Suat Çakır, “Hafta sonu deplasmanda Sarıyer maçında son dakika golüyle berabere kaldık. Bu maçı telafi etmek için Hacettepe maçından mutlak 3 puanla ayrılmamız gerekiyor. Takımda moraller üst düzeyde. Takımımıza ve Teknik Direktörümüz Taner Taşkın'a güvenimiz sonsuz. Allah'ın izni ile bu hafta sonu evimizde oynayacağımız Hacettepe maçından 3 puanla ayrılıp, taraftarımızın gönlünü almaya çalışacağız” dedi.



"Devre arasında takıma takviye yapacağız"


Devre arasında takıma takviyelerin yapılacağını ifade eden Suat Çakır, “Şampiyonluk için ne gerekiyorsa yapacağız. Devre arasında da takımımıza birkaç takviyeler yapmayı planlıyoruz. Taraftarlarımız ikinci yarıda sahada daha güçlü bir Yılport Samsunspor görecekler” diye konuştu.

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