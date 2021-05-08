Suat Uğurlu Barajı'nda bakım çalışması sırasında düşen işçi boğuldu

Samsun'da bulunan Suat Uğurlu Barajı'nda bakım çalışması sırasında dengesini kaybederek baraj gölüne düşen işçi boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Ayvacık ilçesinde bulunan Suat Uğurlu Barajı'nda bakım çalışması yapan Devlet Su İşleri (DSİ) işçisi olduğu öğrenilen Samet Bulun (31) çalıştığı esnada dengesini kaybederek önce beton zemine, daha sonra suya düştü. Samet Bulun'un suya düştüğünü gören mesai arkadaşı Harun Pekdemir baraj suyuna atlayarak, arkadaşını kurtarmak istedi. Tüm müdahalelere rağmen arkadaşını çıkaramayan Harun Pekdemir de baraj kapaklarında mahsur kaldı.

Olay üzerine Samsun İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Su Altı Arama ve Kurtarma Timi ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri gelerek, baraj göletinde boğulan Samet Bulun'un cansız bedenini ve baraj kapaklarında mahsur kalan Harun Pekdemir'i çıkardı.

Sudan çıkartılan Samet Bulun'un cenazesi Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.