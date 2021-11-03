Subakut tiroiditi ve tedavisi

Berna Güzel, subakut tiroiditinin vücudun temel metabolizma, enerji üretimi, ısı, sinir sistemi, sindirim sistemi, iskelet, kaslar, kalp ve saça kadar birçok işlevini etkilediğini, tedavi edilmediğinde ciddi sonuçlar ortaya çıkarabileceğini söyledi.

Büyük Anadolu Hastaneleri İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Berna Güzel, subakut tiroidit hakkında bilgiler vererek hastalığın belirtileri ve tedavisiyle ilgili uyarılarda bulundu. Uzm. Dr. Berna Güzel, "Pandemi döneminde görülme oranı artan, bazı hastalıklarla karıştırılan ve genel sağlık durumuna olumsuz etki eden subakut tiroidit, tiroit bezinin iltihaplanmasıdır. Hasta genellikle üst solunum yolları enfeksiyonundan 2-8 hafta sonra boyun bölgesinde ciddi ağrı (kulağa, çeneye ve dişlere yayılabilen ), halsizlik, ateş, nefes darlığı, yutma güçlüğü, hızlı kilo verme, yaygın eklem ağrısı ve çarpıntı şikayeti ile sağlık kuruluşuna başvurur. Boyun bölgesi muayenesinde tiroit bezi ağrılıdır. Kan tahlillerinde sedim ve crp de yükselme olur ve bu yüzden birçok enfeksiyon hastalıkları ile karıştırılır. Tiroit testlerinde yükselme görülür. Tiroit ultrasonda tiroit bezinde tiroit ile uyumlu görüntü olur. Subakut tiroidit diğer hastalıklarla karışabilir. (ritm bozuklukları, farenjit, tonsillit…) hastalara genelde antibiyotik tedavisi başlanmıştır ve hastalar düzelmemiştir” diye konuştu.

Uygun tedavi yöntemi

Uzm. Dr. Berna Güzel, tedavi yöntemleri hakkında şu bilgileri verdi:

“Subakut tiroidit antibiyotik tedavisi ile düzelebilecek bir durum değildir. Ayrım iyi yapılmalı ve uygun tedavi düzenlenmelidir. Hastanın tiroit bezinin hasarlanması (foliküllerinde parçalanma) sonucunda kanda serbest kalan hormonlar tedavi edilmezse ciddi sonuçlar ortaya çıkabilir. Hastalık genelde 6-8 hafta içinde iyileşir. Bazı kişilerde tekrarlayabilir ve iyileşme süresi 1 yıla kadar uzayabilir. Subakut tiroidit tedavisinde antiinflamatura ilaçlar, antiinflamatuar ilaçlar ile düzelme olmazsa prednizolon. Tirotoksikoz bulguları (tiroit hormonlarının kanda serbest kalmasına bağlı çarpıntı, elde titreme, anksiyete) varsa betabloker ile kontrol altına alınır."