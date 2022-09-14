Subaşı tarihi kimliğine kavuştu

Samsun'da Sultan 2'nci Abdülhamid Han tarafından yaptırılan ve zaman içerisinde yok olan tarihi 8 kurnalı Hamidiye Çeşmesi, Subaşı Meydanı'nda yeniden hayat buldu. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Tarihi çeşmeyi yeniden hizmete sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Samsun'un kültürel değerlerinden biri olan Subaşı Meydanı, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışma ile tarihi dokusuna kavuşturuluyor. Tamamlanan Subaşı Yeraltı Mekanik Otoparkı ile bölgenin otopark sorununa neşter vuran Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki tarihi değerlere de sahip çıkıyor.

Subaşı Meydanı'na Sultan 2. Abdülhamid Han'ın kendi şahsi parasıyla yaptırdığı ancak çeşitli nedenlerle günümüze ulaşamayan 534 metrekarelik 8 kurnalı tarihi Hamidiye Çeşmesi Büyükşehir Belediyesi tarafından arşivdeki fotoğraflardan istifade edilerek rekonstrüksiyon çalışmasıyla aslına uygun yeniden inşa edildi.

Tamamlanan tarihi çeşme açıldığı andan itibaren yoğun talep gördü. Çeşmeyi kullananlar hem su ihtiyacının giderilmesinden hem de tarihin gün yüzüne çıkarılmasından son derece mutlu olduklarını söyledi.

Sa'di mescidi de yeniden inşa ediliyor

Samsun'a yeni bir meydan kazandırmak adına çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Hamidiye Çeşmesi'nin yanı sıra Tarihi Sa'di Mescidini de Subaşı'nda yaşatacak. Tarihi mescidin inşaat çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

“Tarihi gün yüzüne çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir,“2. Abdülhamit Han'ın yaptırdığı çeşmeyi aslına uygun yeniden inşa ederek vatandaşımızın hizmetine sunduk. Cami inşaatı da hızla ilerliyor. Subaşı Meydanı bu şehrin simgesi. Yakın zamanda hizmete aldığımız yerli yazılım 2 katlı mekanik otopark ile bölgedeki park sorununu çözerken, tarihi çeşme ve mescitle de meydanın tarihi yönünü gün yüzüne çıkardık. Tarihi yeniden yaşatıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.