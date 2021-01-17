Subaşı'nda tarihi dönüşüm

Bin 472 metrekare alan üzerine yapılan proje kapsamında 150 araçlık 2 katlı mekanik otopark ve mescit de inşa edilecek.

Samsun'da hayata geçirdiği yatırımlarla kentin yaşam kalitesini her geçen yıl daha da yukarılara taşıyan Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede altyapıdan ulaşıma, kültürden kırsal kalkınmaya, kentsel dönüşüme kadar her alanda önemli projelere imza atmaya devam ediyor. 2021 yılını proje yılı olarak belirleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi, Subaşı Meydanı'nda ilk kazmayı vurdu.

Subaşı'nda yıkım ve meydan düzenleme çalışmalarının hızlı bir şekilde sürdürülerek nihayete erdirileceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Her fırsatta ifade ettiğimiz gibi şehrimizin tarihi kimliğine uygun çalışmalar yapıyoruz. Subaşı Meydanı Düzenleme çalışmalarımız da bunlardan biri. Yıkım çalışmalarını başlattık. Proje kapsamında meydan içerisindeki tarihi doku ortaya çıkarılacak. Hamidiye Çeşmesi yeniden yapılacak. Tarihi dokuya uygun bir mescit inşa edilecek" dedi.

“Bölgeye değer katacak”

Toplam bin 472 metrekare alan üzerine inşa edilecek proje kapsamında Subaşı Meydanı'ndaki yeni düzenleme çalışmalarının bölgeye büyük bir değer katacağını vurgulayan Başkan Mustafa Demir, "Otopark yapısı tam otomatik mekanik sistem olup 2 katlı inşa edilecek. 150'ye yakın araç park edilebilecek. Proje kapsamında meydan içerisindeki Hamidiye Çeşmesi tarihi dokuya uygun olarak yeniden inşa edilecek. Subaşı tam otomatik otopark, cephelerindeki yeşil bitkilendirme uygulamaları ve çevre düzenlemesi ile fark oluşturacak. Mimari olarak çevreyle uyumlu bir görüntü sunmayı hedefliyoruz. Tamamlandığında hem mimarisi, hem dokusu ile bölgeye ciddi bir değer katacak" diye konuştu.

Her anlamda yatırımların artarak devam edeceğini ve Samsun'u yeniden inşa ettiklerini ifade eden Başkan Demir, “İnandığımız yolda, gayret, samimiyet ve hakkaniyetle Samsun'u güzel yarınlara taşımak için ekip arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Tüm çabamız halkımızın refahı ve mutluluğu için” ifadelerini kullandı.