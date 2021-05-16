Subaşı'nın yüzde 25'i tamam

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi'nde yapılan 21 milyonluk Yeraltı Mekanik Otoparkı ve Subaşı Meydan Düzenlemesi Projesi'nin yüzde 25'i tamamlandı.

Tarihi Sa'di Mescidi ile Hamidiye Çeşmesi'ni yeniden Subaşı Meydanı'nda yaşatacak olan Samsun Büyükşehir Belediyesi, Yeraltı Mekanik Otoparkı ve Subaşı Meydan Düzenlemesi Projesi sayesinde hem otopark sorununu çözüyor hem de tarihi eserleri geleceğe aktarıyor. Toplam 1472 metrekare alan üzerine inşa edilen ve çalışmaları tüm hızla süren projede 305 adet fore kazığın tamamı yapıldı. 19 metre boyundaki 143 adet ankrajdan 118 adedi, 17 metre boyundaki 143 adet ankrajın da 101 tanesi tamamlandı.

Subaşı'ndaki otopark sorunu bitecek

Yüzde 25'İ tamamlanan inşaat çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Meydanlar şehrin kimliğini yansıtıyor. Her şehir meydanıyla anılıyor. Biz de Subaşı Meydan Düzenlemesi projemiz ile hem tarihimizi gün yüzüne yeniden çıkarıyoruz hem de buradaki otopark sorununu çözüyoruz. Saathane Meydanı gibi Subaşı Meydanı da tarihi ve kültürel açıdan büyük önem taşıyor. Çünkü meydanın alt ve üst yapısı geçmişin hatıralarıyla dolu. Şu anda yapılan proje ile yıkılan, yok edilen, kentin hafızasından silinen tarihi ve sanatsal eserlerimizi yeniden şehrimize kazandırıyoruz" dedi.

Samsun tarihiyle yeniden buluşacak

Otopark yapısının tam otomatik mekanik sistem olup 2 katlı inşa edildiğini ifade eden Başkan Demir, şunları söyledi:

“Mekanik sistemle çalışan 150'ye yakın araç park edilecek. Subaşı, Samsun'un tarihiyle yeniden buluşma projesidir. Bittiğinde tarihi ve mimari dokusuyla, herkesin dolaşırken büyük keyif alacağı bir alan haline gelecek. Aynı zamanda tam otomatik sistemle çalışacak otopark, bölgenin park yeri sorununu da büyük oranda çözecek. Esnafımızın mağdur olmaması adına inşaat çalışmalarını kısa sürede tamamlamak için büyük çaba harcıyoruz. Şimdiden Samsun halkımıza hayırlı uğurlu olsun.”