Subaşı'nın yüzde 84'ü tamam

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Subaşı Meydanı'na inşa ettiğimiz bir ilk olan otoparkımız ile birlikte hem tarihimizi gün yüzüne yeniden çıkarıyoruz hem de buradaki park sorununu çözüyoruz" dedi.

Tarihi Sa'di Mescidi ile Hamidiye Çeşmesi'ni yeniden Subaşı Meydanı'nda yaşatacak olan Samsun Büyükşehir Belediyesi, Yeraltı Mekanik Otoparkı ve Subaşı Meydan Düzenlemesi Projesi sayesinde hem otopark sorununu çözüyor hem de tarihi eserleri geleceğe aktarıyor. Toplam 1472 metrekare alan üzerine inşa edilen ve çalışmaları tüm hızla süren projede geri sayım başladı. Bölgeyi hem tarihi dokusuna uygun hem de otopark sorununa çözüm getirecek çalışmayla cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, projenin yüzde 84'ünü tamamladı.

Geri sayım başladı

2 katlı 150 araçlık otoparkı hizmete açmak için geri sayımın başladığını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Meydan dolgu ve tesviye betonları tamamlandı, izolasyon imalatları devam ediyor. İnşaat çalışmalarının yüzde 84'ü bitti. Artık açılış için geri sayım başladı. Otopark yapısı tam otomatik mekanik sistem olup 2 katlı inşa edilecek. Mekanik sistemle çalışan 150'ye yakın araç park edilecek. Sürücülerin araçlarını el değmeden park etmelerine olanak sağlayan bir sistem. Bu proje ile Samsun'a hem şehircilik anlamında estetik bir katkı yapacağız hem de hemşerilerimize teknolojik, pratik, ekonomik ve güvenilir bir çözüm sunmuş olacağız" dedi.

İlk olacak

Subaşı Meydanı'nın proje tamamlandığında bambaşka bir hüviyete kavuşacağını da dile getiren Başkan Demir, "Meydanlar şehrin kimliğini yansıtıyor. Her şehir meydanıyla anılıyor. Biz de Subaşı projemiz ile hem tarihimizi gün yüzüne yeniden çıkarıyoruz hem de buradaki otopark sorununu çözüyoruz. Tamamlandığında meydan bambaşka bir hüviyete kavuşacak. Subaşı Meydanı Samsun'un kalbi. Mimari olarak çevreyle uyumlu bir görüntü sunmayı hedefliyoruz. Yaptığımız proje ile hem tarihimizi gün yüzüne yeniden çıkarıyoruz hem de buradaki otopark sorununu çözüyoruz" ifadelerini kullandı.