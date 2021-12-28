İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şube müdürüne veda yemeği

Samsun Bafra İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cevdet Ertürkmen’e veda yemeği düzenlendi.

Samsun Bafra İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cevdet Ertürkmen'e veda yemeği düzenlendi.


Bafra İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü olarak görev yapmakta iken, rotasyon nedeniyle İzmir İl Milli Eğitim Şube Müdürü olarak atanan Yüksel Aydın'a veda yemeği verildi.


Veda yemeğinde konuşan Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Bafra'da yaptığı hizmetlerinin ardından, İzmir İl Milli Eğitim Şube Müdürlüğüne atanan Yüksel Aydın'a yeni görev yerinde başarılar dileyerek plaket takdim etti.


Veda yemeğine, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, merkez ve mahalle okul müdürleri ile davetliler katıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.