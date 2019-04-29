Suç mağdurlarına yeni bir hizmet modeli: "Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü”

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanlığı bünyesinde özellikle şiddet ve cinsel istismara maruz kalan kadın ve çocuklar ile yaşlılar gibi kırılgan gruplara destek olmak amacıyla hayata geçirilen “Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü” İstanbul, İzmir ve Adana'dan sonra Samsun'da da faaliyete geçirildi.

Mağdur Hakları Daire Başkanlığı ve İspanya Krallığı işbirliğince yürütülen “Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında ilki İstanbul'da açılan “Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü” Samsun Adliyesi'nde de hizmete girdi.

"Mağdurun ihtiyacına göre profesyonel destek sağlanacak"

Birimin açılışına katılan Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanı Ramazan Gürkan, suça maruz kalmış mağdurların artık adli süreçler hakkında bilgi alabilecekleri bir merkez kurduklarını söyledi. Özellikle çocuklar ile şiddet derecesi veya suçtan örselenme derecesi yüksek boyutlara ulaşmış aile içi şiddet mağduru kadınların değerlendirme sonucu uzmanlar tarafından adli süreçleri boyunca birebir takip edileceği bilgisini paylaşan Gürkan, “Yapılacak bireysel değerlendirme sonrasında adli destek planı ve yerine göre vaka yönetimi teknikleri ile mağdurun ihtiyacına göre profesyonel destek sağlanacak." dedi.

"Değerlendirme sonucu uzmanlar tarafından adli süreçleri boyunca birebir takip edilecek"

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinin kurulması ile çocuk, aile, hukuk ve çocuk ağır ceza mahkemeleri ile cumhuriyet başsavcılıkları tarafından yürütülen adli sürecin tamamında ve tüm birimlerde mağdur ve özellikle kırılgan gruplara uzman desteğinin sağlanacağını ifade eden Gürkan, “Müdürlüğe başvuran mağdurların durumu uzmanlar tarafından değerlendirilecek. Amacımız adli süreçte mağdurlara ve özellikle kırılgan gruplara yönelik onarıcı adalet ve sosyal hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde etkin, sürdürülebilir ve ulaşılabilir bir mağdur destek sisteminin kurulmasına katkı sağlamak. Bu birimler sayesinde şiddet derecesi veya suçtan örselenme derecesi yüksek boyutlara ulaşmış çocuklar ile aile içi şiddet mağduru kadınlar, değerlendirme sonucu uzmanlar tarafından adli süreçleri boyunca birebir takip edilecek. Diğer kamu kurumları ve sivil toplum örgütleriyle koordinasyon sağlanarak, mağdurun ihtiyacına göre yönlendirilerek maddi ve psikolojik destek ile iş ihtiyacının karşılanmasına yönelik yararlar sağlanacak” diye konuştu.

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz ise mağduriyete uğrayan kişilerin mağduriyetlerinin giderilmesi, ikincil örselenmelerinin önüne geçilmesi, adli süreçlerden etkin şekilde yararlanmaları amacıyla kurulan müdürlüğü Samsun'da da faaliyete geçirdiklerini kaydetti.

Projenin Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Pedro Jose Barcelo Obrador da, Türkiye'deki müdürlüklerin çok iyi kurgulandığını ve verilen hizmet sayısının ve niteliğinin de umulan düzeyde olması durumunda birçok ülkeye örnek olabileceğini aktardı.

Samsun Adliyesi'ne çalışma ziyareti yapıldı

Açılış kurdelesinin kesiminin ardından Gürkan ile Pedro Jose Barcelo Obrador, Samsun Adliyesi'ne çalışma ziyareti yaptı. Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz ve Adalet Komisyonu Başkanı Alver'in ev sahipliğinde düzenlenen ziyarette, proje yürütücüleri adliyede hizmete giren Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü ile Adli Görüşme Odalarında (AGO) incelemeler yaptı. Heyet ayrıca çocuk ve aile mahkemeleri ile soruşturma bürolarında görev yapan hakim ve Cumhuriyet savcıları ile müdürlük bünyesinde görevlendirilen psikolog, pedagog, sosyal çalışmacılarla toplantılar düzenleyip değerlendirmede bulundu.

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü biriminde 1 müdür, 6 psikolog, pedagog ve sosyal hizmet uzmanı ile 2 katip görev yapacak. Birimin temel amacı destek ihtiyacı olan mağdurların tespiti ile bireysel değerlendirme neticesinde kırılgan gruba dahil olduğu anlaşılan ve işlenen suç nedeni ile travma yaşayan mağdurlara ve özellikle çocuk ve kadınlara etkin destek sağlamak olacak.

Açılışa ayrıca, Başsavcı Vekilleri Selçuk Cebeci, Hasan Kıdıl, Adem Aldemir, Cumhuriyet Savcıları, Hakimler, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Erol Tosun, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Fahri Gülay ve Samsun Barosu Başkanı Kerami Gürbüz katıldı.