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Suç makinesi jandarma dedektifleri tarafından yakalandı

Samsun’un Bafra ilçesinde 10 yıldır aranan suç makinesi şahıs, jandarma dedektifleri tarafından yakalandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 10 yıldır aranan suç makinesi şahıs, jandarma dedektifleri tarafından yakalandı.


'İki ayrı öldürme, kasten yaralama, resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu madde bulundurma' suçlarından müebbet cezası bulunan A.Ş isimli şahıs yapılan çalışmalar sonucunda Yakıntaş Mahallesi'nde arazide üzerinde sahte kimlikle sivil JASAT ekiplerinin takibiyle yakalandı.


Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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