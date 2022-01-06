Suç ve suçluyla mücadele: 1340 aranan şahıs yakalandı, 1 milyon 89 bin makaron ele geçirildi

Samsun'da polis tarafından suç ve suçluyla mücadele kapsamında 2021 Aralık ayında 1340 aranan şahıs yakalandı, 1 milyon 89 bin 200 dal boş makaron ele geçirildi. Trafik denetimlerinde ise 512 kişinin sürücü belgesine el konuldu, 2 bin 191 araç trafikten men edildi.

Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerimiz tarafından 2021 yılı Aralık ayında da uygulama ve denetimler yapıldı.

01-31 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulama ve denetimler sonucunda toplam

toplam 269 bin 756 şahsın GBT kontrolü yapıldı. Yapılan kontroller ile operasyonel çalışmalar sonucu toplam 1340 aranan şahıs yakalandı.

125. bin 286 araç kontrol edilerek 24 bin 551 araç ve sürücüsüne işlem yapıldı. Eğitim faaliyetleri kapsamında araç sürücüleri ve yayaların trafik kurallarına uymalarının sağlanması, trafik kuralları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla 1157 sürücü ve yolcuya trafik eğitimi verildi.

59 adet ruhsatsız tabanca, 29 adet av tüfeği, 16 adet kurusıkı tabanca, 639 adet çeşitli çaplarda fişek, 15 bin 301 adet sentetik ecza (Gerica-Lyrca hap), 2 Kg 793,18 gram sentetik kannabinoid, 1 Kg 815,56 gram esrar, 698 adet ecstasy hap, 784,02 gram metamfetamin, 1 milyon 89 bin 200 dal boş makaron ile 12 bin 920 dal dolu makaron, 383 adet emtia, 398 adet kesici alet, 344,3 litre kaçak içki, 150 adet içki aroması, 375 litre etil alkol, 236 adet TAPDK bandrolü, 840 adet etiket-sticker, 437 adet içki kapağı, 298 adet boş alkol şişesi, 608 paket sigara, 42 adet kaçak cep telefonu, 30 adet sahte 20 Türk Lirası ve 36 adet cep telefonu ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Merkez ve Dış İlçe Emniyet Müdürlüklerince yapılan şok uygulamalar ve yol uygulamalarında 259 bin 865 şahsın GBT kontrolü yapıldı. Yapılan bu kontroller neticesinde aranması bulunan 612 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi, 44 bin 989 adet araç kontrol edildi, 532 adet araca işlem yapıldı. Ayrıca yapılan denetimlerde 42 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet kuru sıkı tabanca, 20 adet av tüfeği, 370 adet çeşitli çaplarda fişek 397 adet kesici alet, 56,22 gram esrar maddesi, 30,3 gram sentetik kannabinoid, 51,33 gram metanfematin, 7 adet extasy hap ve 2.487 adet sentetik ecza (Gerica-Lyrca) hap) elde edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü alanında toplam 54 olay meydana geldi, 70 şahıs yakalandı. Meydana gelen olaylarda 6 adet tabanca, 107 adet tabanca fişeği, 2 adet av tüfeği, 35 adet av tüfeği fişeği, 9 adet şarjör, 2 adet kurusıkı tabanca, 6 adet silah aksamı (namlu, gövde, kabza, yay),608 paket sigara, 344,3 litre kaçak içki, 1 milyon 89 bin 200 dal boş makaron, 12 bin 920 dal dolu makaron, 383 adet emtia, 1 adet tarihi eser, 42 adet kaçak cep telefonu, 375 Litre etil alkol, 236 adet TAPDK bandrolü, 840 adet etiket-sticker,150 adet kaçak içki aroması, 298 adet boş alkol şişesi, 437 adet içki kapağı, 1 adet maşrapa,1 adet huni, 2 adet alkol kazanı, 2 adet alkol yoğunluk derecesi aparatı, 1 adet ısı kontrol cihazı,1 adet elektrik panosu, 2 adet ısı ölçer kablo, 1 adet dijital termometre, 1 adet alkol derece ölçer, 1 adet elektrikli damıtma cihazı, 8 litre saf alkol, 8 litre alkol yapımında kullanılan sıvı, 200 adet sigara sarma kağıdı, 1 adet sahte nüfus cüzdanı, 30 adet sahte 20 Türk Lirası ve 1 adet çek yaprağı ele geçirildi, 182 şahsın GBT sorgulaması yapıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü sorumluluğunda 17 olay meydana geldi. FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisindeki faaliyetlerinden dolayı 4 şahıs hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan, 1 şahıs hakkında “terör örgütü propagandası yapma” suçundan, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde geçmiş dönemde faaliyet gösterdiği yönünde hakkında istihbari bilgiler bulunan 11 şahıs hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan, 1 şahıs hakkında PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütünün propagandasını yapma suçundan olmak üzere toplam 17 şahsa işlem yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu ile mücadele kapsamında toplam 358 olay meydana geldi, 519 şahıs yakalandı. Meydana gelen olaylarda; 1 kg 759,34 gr. esrar), (2 kg 741,85 gr. sentetik kannabinoid, (12 bin 814 adet sentetik ecza, 691 adet ecstasy hap, 732,87 gr metamfetamin, 0,58 gr kokain ele geçirildi, 10 bin 703 şahsın GBT sorgulaması yapıldı. Yapılan denetimlerde 9 tabanca, 63 mermi fişeği, 7 tüfek, 36 tüfek kartuşu, 1 adet amaç dışı bıçak ele geçirildi.

Güvenlik Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında toplam 51 olay meydana geldi, 52 şahsa işlem yapıldı, 1272 kişinin GBT'si sorgulandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 85 suçtan işlem yapıldı, toplam 42 şahıs yakalandı, toplam 101 GBT sorgulaması yapıldı. 7258 S.K.M suçu ve müstehcenlik suçları ile ilgili (yasadışı bahisle mücadele) suçlarından 15 ayrı ev 2 İş yeri ve 3 araç aramasında 15 şüpheli şahıs yakalandı, 2 adet ruhsatsız tabancı, 25 adet fişek, 2 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet telefon, 3 adet sabit hard disk, 1 adet laptop, 3 adet flash bellek, suçtan kaynaklı olduğu değerlendirilen 32 bin 875 TL nakit apara ve 19 bin 980 TL değerinde ziynet eşyası, 20 adet dijital materyal ele geçirildi.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde toplam 930 yabancı uyruklu şahıs sorgulandı, toplam 28 yabancı yabancı uyruklu şahıs hakkında gerekli işlemler yapıldı. 37 yabancı uyruklu şahıs çeşitli illerdeki geri gönderme merkezi müdürlüklerine gönderildi, 13 yabancı uyruklu şahıs Samsun İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

512 kişinin sürücü belgesine el konuldu, 2 bin 191 araç trafikten men edildi

Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ekiplerince uygulama noktalarında yapılan denetimlerde 62 bin 408 araç sürücüsü kontrol edildi, 25 bin 38 araç ve sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden dolayı cezai işlem uygulandı. 512 kişinin sürücü belgesine el konuldu, 2 bin 191 araç trafikten men edildi. 24 araca abart egzoz nedeniyle cezai işlem uygulandı, 114 motosiklet sürücüsüne kasksız motor kullanmaktan, 3 bin 370 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan, 1646 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan, 728 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 139 araca fazla yolcu taşımaktan, 928 araca kırmızı ışık ihlalinden, 2 bin 697 araca duraklama ve park etme kurallarına uymama ve 341 sürücüye alkol veya uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanmaktan, 12 araç sürücüsüne ilgili belediyeden izin ve ruhsat almaksızın yetki belgesiz yolcu taşımacılığı yapmaktan cezai işlem uygulandı.

Ayrıca yapılan eğitim faaliyetleri kapsamında araç sürücüleri ve yayaların trafik kurallarına uymalarının sağlanması, trafik kuralları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla araç sürücüsü ve yolcuları olmak üzere 2 bin 358 kişiye trafik eğitimi verildi.