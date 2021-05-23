Sudan dolayı kayan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Samsun'da yoldaki su birikintisinden dolayı kayan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, 19 Mayıs ilçesi Dereköy mevkiinde Samsun-Sinop karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kıymet Yapıcı idaresindeki 61 AB 218 plakalı otomobil, yağmur dolayısıyla yolda biriken suya girince sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü Kıymet Yapıcı 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.