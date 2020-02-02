Sulak Alanlar Günü Karma Fotoğraf Sergisi açıldı

Sulak Alanlar Günü Karma Fotoğraf Sergisi, Atakum Belediyesi Yalı Kafe 100. Yıl Salonu'nda açıldı. 70 fotoğraf sanatçısının 100'den fazla fotoğrafının beğeniye sunulduğu sergi, ilk günden yoğun ilgi gördü. Bir hafta açık kalacak olan sergi, daha sonra albümleştirilecek.

Sergi hakkında açıklamalarda bulunan Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Şeref Aydın, “2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü olarak kutlanıyor. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sulak alanlar çok kıymetli bir yer alıyor. Sulak alanlarda yaşayan canlıların hayatta kalması, Türkiye'deki canlıların yaşaması anlamına geldiği için de bu canlılara sahip çıkma adına bir farkındalık oluşturmak istedik. Sulak alanlardaki canlıları fotoğraflayan ve bize onları anlatan bir sergi açtık. Atakum Belediyesi olarak bu güne dikkat çekmek için sergi açtık. 70 fotoğraf sanatçısının 100'den fazla eseri burada sergileniyor. Çok güzel fotoğraflar var. Bu fotoğrafları bir albüme dönüştürüp, tüm insanların bunları görmesini sağlayacağız. Bunlar bizim milli değerlerimiz, doğal miraslarımız. Bir hafta boyunca sergimiz açık kalacak. Tüm halkımızı davet ediyoruz” dedi.

Dünya Sulak Alanlar Günü Karma Fotoğraf Sergisi, 9 Şubat tarihine kadar açık kalacak.