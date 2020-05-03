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Sulama kanalı boşluğuna düşen traktörde can verdi

Samsun’un Çarşamba ilçesinde kendisine ait tarlada çalışan şahıs, kullandığı traktörün sulama kanalına düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kendisine ait tarlada çalışan şahıs, kullandığı traktörün sulama kanalına düşmesi sonucu hayatını kaybetti.



Olay, Çarşamba ilçesi Merkez Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında kendisine ait tarlada 55 GV 871 plakalı traktörü ile çalışan Y.A. (27), direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktörü ile birlikte sulama kanalına düştü. Sulama kanalındaki boşluğa düşen ve traktörün altında kalan Y.A. ağır yaralı olarak kanaldan çıkartılarak ilk müdahalelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Ağır yaralı Y.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Y.A.'nın Çarşamba Devlet Hastanesi'nde engelli memur kadrosunda çalıştığı öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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