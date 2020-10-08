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Sulama kanalına düşen inek kurtarıldı

Samsun’da sulama kanalına düşen inek, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Samsun'da sulama kanalına düşen inek, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.


Samsun'un Bafra ilçesi Bahçeler Mahallesi'nde Emin Uzunkaya'ya ait inek sulama kanalına düştü. İnek, sahipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılamayınca Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine haber verildi.


İtfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu kurtarılan inek sahibine teslim edildi.

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