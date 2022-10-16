Sultan 2. Abdülhamid döneminde inşa edilen hastane, aile ve yaşam merkezine dönüşecek

Abdülhamid döneminde inşa edilerek ‘Canik Hamidiye Hastanesi' olarak hizmete açılan eski ruh ve sinir hastalıkları hastanesini restore ederek, Aile ve Yaşam Merkezi'ne dönüştüreceği projede çalışmalarını tamamladı.

İlk kez görücüye çıkan projede 120 yıllık hastane binası ve yerleşkesi, yeni konseptiyle göz kamaştırıyor. Tarihi idare binasının da içinde bulunduğu hastane yerleşkesini Sağlık Bakanlığı'ndan protokolle devralan Samsun Büyükşehir Belediyesi, Aile ve Yaşam Merkezi projesi için harekete geçti. Projenin Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmasının ardından belediye konsept çalışması için düğmeye bastı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Subaşı Meydanı'nı tasarlayan mimarlık firmasına hazırlatılan projenin tasarımı tamamlanarak belediyeye teslim edildi. Osmanlı mimarisinin özelliklerini taşıyan tarihi binanın dokusuna zarar verilmeden restore edilecek bina için belediye ihale hazırlıklarına başladı. Ardından ihaleyle restorasyonuna başlanacak tarihi bina, Aile ve Yaşam Merkezi'ne dönüşecek.

Konsepti, içeriği ve özellikleriyle Türkiye'ye örnek teşkil edecek Aile ve Yaşam Merkezi, 7'den 70'e herkese hitap edecek. Toplam kapalı inşaat alanı 11 bin 537 metrekare olan 3 ana kütleden oluşan yerleşkede, tek katlı kadın merkezi, aile danışma merkezi, kadın spor salonu yer alacak. Projede kadın merkezinin yanı sıra çocuk ve spor salonu yapıları, çocuk ve gençlik merkezleri, spor kompleksi, konferans, toplantı, sergi salonları, müzik ve sanat atölyeleri, bilim sınıfları, bilgisayar ve eğitim derslikleri, kütüphane, misafirhane, tanıtım merkezi, zeka gelişim, bireysel çalışma, ticari ve gezinti alanları bulunacak.

Robotik kodlamadan masala, dramadan tiyatroya kadar sanatın her alanında eğitim görebilme imkanına kavuşacak vatandaşlar için sinema ve butik otel de yapılacak. Birbirine şeffaf cam tüplerle bağlanan kütleler arasında iç bahçeler ile yeşil alanlar tasarlayan Büyükşehir Belediyesi, 91'i kapalı olmak üzere 121 araç kapasiteli otopark da inşa edecek. Geniş alana sahip tarihi yerleşimdeki mevcut ağaçları koruyacak belediye, peyzaj düzenlemelerini arazideki koruluk alana dokunmadan yapacak.

"Tarihi değerimiz olan tescilli binamızı restore edip, aile ve yaşam merkezine dönüştürüyoruz"

Projeyle ilgili açıklama yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kadın ve Aile Yaşam Merkezi'nin konseptiyle Türkiye'de ilk olacağını söyledi. Restorasyon çalışmaları için ihale hazırlığı yaptıklarını ifade eden Başkan Demir, “120 yıllık maziye sahip Canik Hamidiye Hastanesi için çok güzel ve özel bir proje hazırladık. Alandaki tarihi değerimiz olan tescilli binayı restore edip koruyarak aile ve yaşam merkezine dönüştürüyoruz. 28 dönümlük alanı çevreleyen duvarları kaldırıp, alanı çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın ve yaşlılarımızın rahat nefes alacakları, hoş vakit geçirecekleri yaşam alanına çeviriyoruz. Yemyeşil alanda mahalle kültürünü, sevgiyi, saygıyı, dostluğu orada yaşatacağız. Yapımı tamamlandığında hem geleneksel mahalle kültürü yeniden oluşup yaygınlaşacak hem de çocuk, genç ve yaşlılar keyif alacakları bir ortama kavuşacak. 7'den 70'e tüm halkımız, tarihi mirası koruyarak sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetlerden en üst seviyede istifade edip, gelecek kuşaklara aktaracak” ifadelerini kullandı.

İsmi 5 kez değişti

1902 yılında faaliyete girdikten 6 yıl sonra Canik Gureba, 1924 yılında ise Samsun Millet Hastanesi ismini alan tarihi yerleşke, 1954 yılında Sağlık Bakanlığına devredilerek Samsun Devlet Hastanesi olarak kullanılmıştı. 1970 yılında hastanenin taşınmasıyla yerleşke, kısa bir boşluğun ardından Karadeniz Bölgesi Ruh ve Sinir Hastanesi adıyla yeniden hizmet vermeye başlamıştı. 1980 yılında Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi olmuş, 2007 yılında çıkan yangında büyük hasar görmüştü. Hastanenin yeni hizmet binasına taşınmasıyla da tarihi bina ve yerleşkesi atıl duruma düşmüştü.